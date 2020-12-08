Первый покупатель карты «Кур'ера». Почему случчанин приобрёл её и советует другим

На прошлой неделе «Кур'ер» запустил продажу карт, которые дают её обладателям приятные бонусы. Это скидки у партнёров, участие в редакционных мероприятиях и другое. Первым покупателем стал случчанин и давний читатель газеты Александр Чернявский.

Он рассказал «Кур'еру», почему решил приобрести карту газеты. «Во-первых, радует постоянно растущий список партнёров с интересными скидками. Во-вторых, автоматически становишься участником мероприятий. И самое главное — благодаря клубному участию расширяется круг общения: находишь старых друзей и строишь новые связи.

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Семь рублей в год, как по мне, чисто символическая плата за такой набор возможностей. Поэтому советую приобрести карту и другим", — отметил случчанин.

РАНЕЕ. «Кур`ер» выпустил фирменную карту, в которой собрал много скидок. Что о ней нужно знать и зачем она нужна случчанам

Приобрести карту «Кур'ера» вы можете в редакции газеты по адресу: улица Ленина, 128. Режим работы: с 8 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов).