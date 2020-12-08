Прорыв теплотрассы на Комсомольской. Когда у жителей Слуцка станут горячими батареи

На улице Комсомольской в понедельник, 7 декабря, произошёл серьёзный порыв теплотрассы. Утром во вторник жители сообщали «Кур'еру», что батареи еле тёплые.



На этот момент никаких отключений нет, всё должно работать в штатном режиме, сказали «Кур'еру» в службе «115». Специалист добавила, что если батареи плохо прогреваются, то они могут оформить заявку.

Как рассказали «Кур'еру» в Слуцкой мини-ТЭЦ, когда сотрудники Слуцкого ЖКХ устранили порыв, теплоэлектроцентраль пустила тепло. Это произошло ночью — в 2.30. Поскольку произошло остывание теплосети, надо, чтобы вода прогрелась постепенно. Нужно время, чтобы выйти на полную мощность. Поэтому батареи пока еле тёплые.