«Слуцк» рискует вылететь из высшей лиги, которую не покидал семь лет. Поддержите футболистов, написав им добрые пожелания

СФК «Слуцк» триумфально начал сезон 2020-го. Но вот в конце года клуб рискует вылететь из высшей лиги, которую не покидал семь лет.

После того как «Слуцк» проиграл «Неману» 22 ноября, наша команда осталась на 14-м месте (27 очков), сразу за второй «сахарной» командой из Городеи (13-е место и 31 очко).

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Теперь 15 и 19 декабря случчане сыграют стыковые матчи с клубом «Крумкачы» за право остаться в высшей лиге в 2021 году.

Мы предлагаем слуцким болельщикам написать слова поддержки родной команде, подбодрить игроков и пожелать удачи. А 10 декабря, во Всемирный день футбола, мы объединим все сообщения и письма в один материал.

Вы можете писать на Viber (8044) 539 90 56 или в комментарии и «предложку» нашей группы во «ВКонтакте».