Жительница Слуцка попала в ДТП и у неё обнаружили коронавирус

Слышал очень странную историю. Случчанка заболела. Понятно чем. Симптомы не то чтобы очень, но общее состояние было отвратительным. Так нехорошо, что захотела на больничный. Пошла на днях в поликлинику.
КТ ей не сделали, тестов не брали, мол, недостаточно оснований для этого. Якобы нет температуры
И вот, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Попала она в ДТП. Не то чтобы катастрофическое, но обычно, чтобы посмотреть, есть ли сотрясение мозга и другие травмы, делают снимки. Заодно добилась, чтобы сделали снимок лёгких. А там — 30% поражения лёгких с «типичной картиной» при коронавирусе.
Так она и попала в больницу после ДТП, но не с травмами, а с подозрением на «корону». Что там показал тест, не знаю.
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