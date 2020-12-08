Девочка из деревни уснула в школьном автобусе, а проснулась запертой, в темноте и за окном Слуцк

Это было вот сейчас вечером. Наша сотрудница возвращалась домой — забрала ребёнка из детсада. Шла мимо припаркованного автобуса по глухой улочке в районе «Виленского» магазина. И вдруг видит — в темноте стёкол резко появляется лицо девочки, которая стучит в стекло и кричит: «Помогите!».

«Я сразу подумала — пранк какой-то», — сказала коллега. Но всё оказалось всерьёз.

Девочка не могла выйти и автобуса: он был заперт, водителя нигде не было. Наша коллега успокаивала девочку и пыталась понять, что случилось. Из-за того, что автобус был заперт, собеседникам приходилось кричать, чтобы услышать друг друга.

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А произошло вот что. Оказалось, что это деревенский школьный автобус. Он развозил учащихся. Девочка — на вид ей 8−9 лет — просто уснула в автобусе. Все школьники вышли, а водитель пригнал автобус в город на стоянку и ушёл — наверное домой.

Через несколько минут ребёнок проснулся: во тьме, одна, в запертом автобусе, в Слуцке. Она всматривалась в окно, рыдала и кричала «Помогите!!!Спасите меня!» прохожим. Но редкие прохожие её не слышали и не видели.

И вот прошло примерно полчаса-минут 40, пока рядом не прошла сотрудница «Кур'ера» и заметила происходящее.

Попутно успокаивая ребёнка, случчанка пыталась «взломать» двери автобуса. Но они не поддавались. Она думала позвонить в ГАИ, но растерялась и не поняла, что нужно было просто набрать 102. Тогда она в интернете нашла телефон сельской школы, где учится ребёнок, но там все телефоны молчали.

Девочка успокоилась. Хорошо, что у неё был мобильник. Она позвонила маме. А мама-то в деревне! Прямо вот так сразу и не приедешь.

Мама позвонила классной, классная директору сельской школы. Директор — водителю.

Девочка сказала нашей сотруднице, что скоро придёт водитель.

Работница «Кур'ера» спросила, дожидаться ли ей водителя вместе с ней. Девочка сказала, что ей уже не страшно и тётя может идти.

«Это хорошо, что у ребёнка был телефон, а так не знаю, как долго пришлось бы её вызволять. Что меня ещё поразило — куча людей проходила мимо, не обратили внимания, что в окне ребёнок плачет и кричит „Помогите!“. И даже когда я с девочкой перекрикивалась через стёкла автобуса, проходившим мимо было пофиг», — сказала наша сотрудница.