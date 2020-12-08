В понедельник, 7 декабря, постоянный читатель «Кур'ера» пожертвовал 150 рублей, чтобы несколько жителей Случчины могли подписаться на печатные номера газеты.

Случчанин пожелал не афишировать своё имя. «Я читаю сайт газеты „Кур'ер“ с 2008-го и ни разу за это не платил. Вот надо как-то сделать свой вклад», — написал он. Посетителям нашего сайта — KURJER.INFO — мужчина известен под ником «сергей».

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Благодаря этому пожертвованию ещё 10 жителей Слуцкого района будут подписаны на «Кур'ер» на 3 месяца 2021 года.

ВАЖНО. Уже четыре человека оплатили подписку на бумажную версию газеты «Інфа-Кур'ер» для случчан.

Напомним, в ноябре случчанин купил подписку на квартал для трёх пожилых героев наших публикаций. Жительница Слуцка Алёна подписала десять человек старшего возраста — каждого на два месяца. Предпринимательница Ирина тоже захотела внести вклад в благотворительную подписку. Теперь благодаря ей в январе, феврале и марте 2021 года газета «Інфа-Кур'ер» будет приходить пожилой семейной паре из Слуцка.

ОТМЕТИМ. Еженедельно печатные номера газеты «Кур'ер» читают более 4000 случчан. Результаты наших анкетирований показывают, что большинство из них почти не пользуются интернетом.

Поддерживая газету «Кур'ер», случчане поддерживают независимую прессу. Напомним, результаты мониторинга от Media IQ показали — наше издание свободно от пропаганды и манипуляций (с какой бы стороны эта пропаганда или манипуляции не исходили).

Вы тоже можете подписать на «Кур'ер» ваших близких. Если у вас есть возможность, подарите подписку самым слабым и незащищённым — многодетным семьям, пенсионерам, людям с инвалидностью. Так вы поддержите и их, и нас!

Стартовала подписная кампания на 2021 год

Где оформить подписку на «Кур'ер»

На почте и в отделениях почтовой связи.

Сделав заявку на подписку почтальоном на дому по телефону (801 795) 4 70 45 (для Слуцка).

Через систему « Интернет-подписка » — пройдя регистрацию на сайте «Белпочты».

» — пройдя регистрацию на сайте «Белпочты». При помощи платёжно-справочных терминалов.

В редакции газеты по адресу: г. Слуцк, улица Ленина, 128. В будние дни с 9 до 17 часов, обед — с 13 до 14 часов.

Сколько стоит подписка в I полугодии 2021-го

Индивидуальная:

1 месяц — 4,80 рубля,

3 месяца — 14,40 рубля,

6 месяцев — 28,80 рубля.

Ведомственная:

1 месяц — 5,10 рубля,

3 месяца — 15,30 рубля,

6 месяцев — 30,60 рубля.

Подписной индекс: 64 066.

Что читатель получает с подпиской

Скидки 10−30% на наши дополнительные услуги: ксерокопирование, сканирование, распечатку, отправку по факсу и другие.

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