Слуцкому абитуриенту на заметку. Если хочешь стать следователем

Если вы обладаете аналитическим мышлением, принципиальны, настойчивы, честны, коммуникабельны, то вы можете стать кандидатом для поступления на следственно-экспертный факультет УО «Академия МВД Республики Беларусь».

«В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, где продолжать образование или куда пойти работать, то есть практически выбрать профессию, свой жизненный путь.

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Выбор профессии — сложный и ответственный шаг в жизни молодого человека. Для выбора профессии подростку необходима информация о профессиях в целом, о возможностях и требованиях каждой из них.

В целях ориентирования ваших сыновей на профессию высокой квалификации считаем необходимым обратить ваше внимание на профессию следователя в Следственном комитете Республики Беларусь", — отметил «Кур'еру» Алексей Годунов, начальник Слуцкого РОСК.

Управление Следственного комитета по Минской области приглашает для поступления

юношей 17−25 лет,

получающих (получивших) общее среднее, профессионально-техническое либо среднее специальное образование,

не имеющих по состоянию здоровья противопоказаний для прохождения службы.

Абитуриенты зачисляются на дневную форму обучения.

Что предлагает УСК по Минской области

полное гособеспечение на период обучения (бесплатное проживание в общежитии учреждения образования, предоставление форменного обмундирования, обеспечение питанием, выплата ежемесячного денежного довольствия);

бесплатное высшее юридическое образование (срок обучения — 4 года);

по окончании обучения — присвоение квалификации «юрист» и специального звания «лейтенант юстиции», гарантированное трудоустройство на должности начальствующего состава в подразделения СК Минской области;

соцзащиту, предусмотренную законодательством для сотрудников СК и членов их семей (государственное страхование и медицинское обслуживание, возможность получения арендного жилья и перспектива строительства собственного жилья с использованием льготного кредита);

право на пенсионное обеспечение наступает при наличии 20 лет выслуги (по достижении 48-летнего возраста).

Что надо, чтобы стать курсантом

Для того чтобы стать курсантом следственно-экспертного факультета Академии МВД, необходимо: