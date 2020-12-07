Список документов, которые физлицам и юрлицам можно будет не продлевать ещё полгода

Совмин определил перечень справок и документов, срок действия которых продлят на шесть месяцев. 25 ноября соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Перечень опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Выданные физическим и юридическим лицам справки и документы, срок действия которых истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, будут действительны ещё шесть месяцев.

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Власти определили 190 административных процедур по заявлениям граждан, по которым продлят срок действия выданных справок и документов. Среди них — выдача медицинской справки о состоянии здоровья, выдача справки о состоянии на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, назначение пособия по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет, выдача удостоверения инвалида, выдача и замена паспорта, выдача вида на жительство, выдача пропусков на право пребывания в пограничной полосе, выдача водительского удостоверения и др.

Установлена 161 административная процедура для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также продлевается срок действия 12 документов, выданных физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

В документе отмечается, что продление срока действия справок не препятствует гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в установленном порядке.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 10 ноября 2020 года.