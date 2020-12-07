Под Солигорском появился гном-землекоп. Рассказываем, где именно и кто автор необычной скульптуры (фото)

Под Солигорском появилась эффектная металлическая скульптура. Новый арт-объект был установлен на территории открывшейся после реконструкции АЗС возле деревни Кулаки. Скульптура изображает огромного гнома, идущего на заправку с бочкой, чтобы пополнить запасы топлива.

Автор и создатель скульптуры более подробно рассказал МЛЫН.BY про характеристики арт-объекта.

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Визитная карточка многих АЗС «Белоруснефть» — необычные скульптуры из металлолома. Например, в регионе знают о крылатом коне, поселившемся под Слуцком. Автор всех этих скульптур — житель Минской области Владимир Каноник. В своей мастерской декоративных изделий в Фаниполе он создал гнома для Солигорской заправки.

— Когда поступил заказ, то хотелось сделать что-то необычное, креативное, связанное с шахтёрской тематикой. За основу создания персонажа я взял придуманный мною же миф: когда здесь только осваивались недра земли, то проходчики обнаружили поселение вот таких существ — гномов-землекопов. Но потом они исчезли. И вдруг один из них пришёл на заправку за топливом, поэтому в одной руке у него настоящая 250-литровая бочка. А в другой — кайло, подчёркивающее род его занятий, — рассказал о концепции арт-объекта Владимир Каноник.

Скульптура высотой около 3,5 метра сделана из старых металлических деталей. Элементы с эффектной подсветкой придают объекту особый колорит. Рядом с ним расположены светящиеся кристаллы, на шлеме горит фонарик, а в глазах гнома сверкают красные огоньки. — Так как он — персонаж из подземелья, то у него должны быть красные зрачки, — поясняет задумку автор скульптуры. — И, на мой взгляд, они реально классно получились.

Кстати, это не первый арт-объект Владимира Каноника в Солигорске. Одна из самых известных его работ для жителей города — скульптура хоккейного крота возле спортивно-развлекательного комплекса.