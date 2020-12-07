В декабре служба скорой помощи в Слуцком районе претерпела реорганизацию, а также пополнила парк автомобилей тремя новыми машинами. Об этом «Кур'еру» рассказала Юлия Вехова, заведующая подстанцией скорой помощи в Слуцке.

О реорганизации «скорой»

С 1 декабря подстанция скорой помощи подчиняется не Слуцкой ЦРБ, а ГУ «Минский областной центр скорой медицинской помощи», так же, как и другие подстанции Минской области. Таким образом, головное учреждение службы теперь находится в Минске и главный врач — тоже.

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«Сейчас сложно оценить, что изменилось в связи с этим для сотрудников, но назначение службы осталось прежним — мы экстренная служба, — сказала Юлия Вехова. — Хотя все распоряжения поступают теперь из Минска, остаётся тесная связь со Слуцкой ЦРБ, и свои действия мы координируем с местным здравоохранением.

Вызовов в связи с коронавирусной инфекцией стало больше. Многие люди первым делом обращаются в 103, бывает, что и не по адресу. Хотелось, чтобы жители понимали, что «скорая» не назначает лечение, не выписывает рецепты, не берёт тесты на ковид и не выдаёт больничные листы. Наша задача — оказать медицинскую помощь в экстренных и неотложных случаях".

О новых автомобилях

Парк машин слуцкой подстанции пополнился тремя новыми автомобилями. С 1 декабря на линии вышли Citroen, УАЗ и «Газель». Новые машины пришли на смену тем, которые исчерпали свой срок службы. Примечательно, что появилась ещё одна иномарка. До этого в парке автомобилей был только автомобиль Peugeot.

Сейчас Слуцкий район обслуживает восемь выездных бригад скорой помощи.