«Будет странно, если власти запретят Новый год». Мнение о том, почему массовые протесты усилятся к праздникам

Вадим Можейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS), в интервью порталу thinktanks. by рассказал, что сейчас в Беларуси идёт своеобразная «позиционная война». Ни сторонники перемен, ни власти не побеждают в ней, но чиновники допускают больше ошибок, считает эксперт.

«Я думаю, что перед Новым годом, помимо локальных акций, возобновятся и общегородские протесты. Во всяком случае, подобные планы уже озвучивались в соцсетях, к тому же логично ожидать активизации протеста накануне нового года», — уверенно сказал Вадим Можейко.

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А всё потому, что «традиционно по всей стране проходят и массовые мероприятия, и уличные гулянья; будет выглядеть весьма странно, если власти решат запретить Новый год».

Вадим Можейко уверен, что протестные настроения никуда не делись, хотя массовость уличных протестов снизилась.

«Безусловно, сейчас мы не видим настолько массовых протестов как 16 августа, однако сами протестные настроения никуда не делись — люди просто ищут другие формы протеста. А с появлением дополнительных поводов народ включает дополнительную мобилизацию», — считает аналитик.

По мнению Вадима Можейко, «сейчас протест ориентирован не на краткосрочную борьбу, а на длительное противостояние: все усилия направлены на горизонт не в несколько недель, а на несколько месяцев вперёд, люди готовятся к затяжной длительной борьбе».