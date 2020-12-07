Когда начнут украшать Слуцк к Новому году

Мария Корзай, заместитель начальника производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ, рассказала «Кур'еру», что каркас большой новогодней ёлки в центре Слуцка начнут устанавливать в среду, 9 декабря.

Во вторник, 8 декабря, планируется начать монтировать большую ёлку в микрорайоне «Чехова». Также потихоньку уже начинается установка иллюминации.

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Что касается украшений, они, по словам специалиста, будут такими же, как в прошлом году. В центре города установят те же светящиеся деревья, фигуры, Деда Мороза.