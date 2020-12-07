Из-за коронавируса в магазины хожу два раза в неделю, не чаще. В прошлую среду, 2 декабря, была и обратила внимание, что продуктов мало и выбора почти нет. Спрашивала у продавцов, почему пусто, сказали, что не завезли ещё. Но в воскресенье увидела ту же картину.
В выходной вечером приехала из деревни и зашла в ближайший продуктовый магазин. Походила и поразилась, что полки почти пустые. Хотела купить пельмени, а увидела пустой морозильник, то есть там вообще ничего не было!
Всегда пельменей Слуцкого мясокомбината полно разных было, на выбор, да и других производителей тоже. И что? Просто ни одной упаковки!
Там, где обычно под завязку было набито замороженное мясо и птица, — тоже не густо. Там, где солёная рыба и пресервы, — тоже всего несколько упаковок.
Где на полках стояли разные упаковки с печеньем, пастилой и прочими сладостями, тоже выбрать особо нечего — так, стоит что-то в один ряд. Пусто и в холодильниках, где ряды «Кока-колы» раньше были и «Спрайт всевозможный».
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