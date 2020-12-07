«Ещё раз повторяю, заставьте всех работать!» Лукашенко потребовал трудоустроить всех «неработающих и шатающихся»

Александр Лукашенко потребовал трудоустроить всех безработных. Об этом он заявил на совещании о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза на 2021-й, пишет «Беларусь сегодня».

«Ещё раз хочу подчеркнуть на злобу дня. Немедленно на местном уровне, прежде всего председателям облисполкомов и Минскому горисполкому, заняться трудоустройством безработных! С органами милиции… Подключите, кого вы считаете нужным, немедленно поставить на учёт всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать! Повторяю это, как бы ни звучало это непопулярно», — потребовал Лукашенко.

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«Сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто „протестун“ на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления… Ещё раз повторяю, заставьте всех работать! Должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать», — добавил он.