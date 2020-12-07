Какие добрые дела совершают маленькие случчане. И что они хотят на Новый год

В редакцию «Кур'ера» продолжают приходить письма от маленьких случчан. Они просят подарки для себя и своих родных, а также присылают рисунки и рассказывают о своих добрых делах. Дедушка Мороз принимает письма до 20 декабря включительно.
Алина Гапанович: «Подари папе новый автомобиль у подъезда, а то старый часто ломается»
Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Мне семь с половиной лет. Я учусь в гимназии № 1 во 2 «Б» классе. Я увлекаюсь рукоделием, люблю делать разные поделки. Ещё занимаюсь гимнастикой, хожу на шахматы. В школе мои любимые предметы — математика и английский язык. Учусь я на «отлично». Весь год я вела себя хорошо.
Я помогаю маме следить за младшим братом, его зовут Богдан, и ему весной будет три годика. Я учу его кататься на самокате и рисовать. Мы с папой смастерили кормушку для птиц и теперь каждый день их кормим. А вот плохих поступков я стараюсь не делать.
На Новый год для себя я хотела бы получить разные наборы для творчества, а для брата большую машинку. Маме — новое платье, а папе — новый автомобиль у подъезда, а то старый часто ломается.
Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и верить в чудеса.
Ренат Алиев: «Дед Мороз, не забывай носить маску и обрабатывать руки»
Привет, Дедушка Мороз! Мне семь лет в этом году исполнилось. Вёл себя не очень хорошо, но исправлюсь. Я помогал маме, папе, бабушке. Летом помогал бабушке на огороде, а осенью собирать яблоки. Я перешёл в этом году в 1 «А» класс. И вот чем я занимаюсь на выходных: люблю читать книги, люблю рисовать, люблю заниматься спортом. У меня есть котик, его зовут Бублик, люблю с ним гулять.
Дорогой Дедушка Мороз, желаю крепкого здоровья, не забывай носить маску и обрабатывать руки. На Новый год я бы хотел металлическую машинку.
Что надо сделать, чтобы поучаствовать в акции
- В акции участвуют дети от 3 до 12 лет.
- Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.
В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):
- имя, фамилию ребёнка, возраст;
- чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;
- какой подарок желает к Новому году (этот пункт, прежде всего, на заметку родителям);
- поздравление с наступающим Новым годом.
Новогодний подарок для Дедушки Мороза желателен, но не обязателен. Главное — рисует, создаёт и творит ребёнок, а родители лишь помогают.
В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.
Контакты
Письма присылайте:
- на электронный адрес: vika@kurjer.info;
- на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4;
- приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.
Видео присылайте:
- на электронную почту: vika@kurjer.info;
- в Instagram @kurjer;
- на Viber (+375 25) 959 29 90.
Если вы хотите стать партнёром — звоните (8 033) 318 99 30 (Виктория).
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.
1.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Телефон: +375 (33) 664 69 36.
2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.
3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.
4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Телефон: +375 (29) 317 43 46.
5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»
- Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».
- Телефон: +375 (29) 525 43 21.
6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
- Телефон: +375 (44) 777 33 44.
7. Магазин детских товаров «Карапуз»
- Адрес: ул. Ленина, 126−1.
- Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.
8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)
- Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.
9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»
- Адрес: ул. Ленина 212.
- Телефон: +375 (29) 768 26 08.
10. Блогеры Ксения Ивашко, Наталья Нарывская и Алёна Корбут
11. Праздничное агентство Time-Out
- Адрес: Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: + 375 (25) 633 12 05.
- Instagram: @time_out.by.