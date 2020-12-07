Какие добрые дела совершают маленькие случчане. И что они хотят на Новый год

В редакцию «Кур'ера» продолжают приходить письма от маленьких случчан. Они просят подарки для себя и своих родных, а также присылают рисунки и рассказывают о своих добрых делах. Дедушка Мороз принимает письма до 20 декабря включительно.

Алина Гапанович: «Подари папе новый автомобиль у подъезда, а то старый часто ломается»

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Мне семь с половиной лет. Я учусь в гимназии № 1 во 2 «Б» классе. Я увлекаюсь рукоделием, люблю делать разные поделки. Ещё занимаюсь гимнастикой, хожу на шахматы. В школе мои любимые предметы — математика и английский язык. Учусь я на «отлично». Весь год я вела себя хорошо.

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Я помогаю маме следить за младшим братом, его зовут Богдан, и ему весной будет три годика. Я учу его кататься на самокате и рисовать. Мы с папой смастерили кормушку для птиц и теперь каждый день их кормим. А вот плохих поступков я стараюсь не делать.

На Новый год для себя я хотела бы получить разные наборы для творчества, а для брата большую машинку. Маме — новое платье, а папе — новый автомобиль у подъезда, а то старый часто ломается.

Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и верить в чудеса.

Ренат Алиев: «Дед Мороз, не забывай носить маску и обрабатывать руки»

Привет, Дедушка Мороз! Мне семь лет в этом году исполнилось. Вёл себя не очень хорошо, но исправлюсь. Я помогал маме, папе, бабушке. Летом помогал бабушке на огороде, а осенью собирать яблоки. Я перешёл в этом году в 1 «А» класс. И вот чем я занимаюсь на выходных: люблю читать книги, люблю рисовать, люблю заниматься спортом. У меня есть котик, его зовут Бублик, люблю с ним гулять.

Дорогой Дедушка Мороз, желаю крепкого здоровья, не забывай носить маску и обрабатывать руки. На Новый год я бы хотел металлическую машинку.

Что надо сделать, чтобы поучаствовать в акции

В акции участвуют дети от 3 до 12 лет.

Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

имя, фамилию ребёнка, возраст;

чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;

какой подарок желает к Новому году (этот пункт, прежде всего, на заметку родителям);

поздравление с наступающим Новым годом.

Новогодний подарок для Дедушки Мороза желателен, но не обязателен. Главное — рисует, создаёт и творит ребёнок, а родители лишь помогают.