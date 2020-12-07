Практически каждый день недели — это какой-нибудь праздник, не обязательно государственный, международный или церковный. Есть праздники совсем не серьёзные, над которыми можно посмеяться.

«Кур'ер» запускает еженедельные обзоры праздников на предстоящую неделю.

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7 декабря в некоторых календарях отмечен как День любителей поспать. Особенно это актуально в понедельник, когда так не хочется вставать. Что сон — важная часть существования, никто не будет спорить, потому что во сне мы проводим треть своей жизни.

7 декабря - День собутыльника. История умалчивает, как возник этот праздник и почему он приходится именно на начало декабря, но, скорее всего, все знают, как его отмечать.

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. Отмечается в Беларуси и других странах. Учреждён ООН в 2003 году, чтобы привлечь внимание к тому, как коррупция влияет на демократию, правосудие и другие сферы жизни. Самый низкий уровень коррупции зафиксирован в Дании, Новой Зеландии, Швеции. Специальные исследования показали, что если избавиться от коррупции, можно увеличить доходы государства в несколько раз.

9 декабря — Международный день памяти жертв геноцида. Учреждён резолюцией ООН в 2015 году. Эту резолюцию все страны-члены ООН приняли без голосования, тем самым подтвердив, что каждое отдельное государство берёт на себя ответственность за защиту своих граждан от геноцида, обязуется предупреждать подобные преступления и подстрекательство к нему.

9 декабря — Егорий осенний, или Юрьев день. Православные вспоминают освящение собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Этот великомученик покровительствует землепашцам. С этим днём связаны народные приметы: человек, которому предстоит отправиться в далёкий путь, должен отслужить молебен в церкви. А кто задолжал — вернуть долги.

10 декабря - Всемирный день футбола. Празднуется в странах мира по решению ООН. Любопытны приметы, в которые верят футболисты. Многие на протяжении всей карьеры выступают под одним и тем же номером и ни за что не согласятся его поменять. Большинство футболистов верят в то, что со скамейки в раздевалке перед выходом на игру нужно всегда вставать с одной и той же ноги, ровно так же, как и надевать гетры и бутсы — тоже только с определённой ноги. Существует примета, что если на разминку команда выходит раньше соперника, то чаще выигрывает. Во время исполнения пенальти игрок не должен смотреть в глаза вратарю, иначе забить не получится.

10 декабря во всём мире отмечается День прав человека. Дата выбрана в честь провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав. Этот документ стал первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека. В 2018 году декларация была переведена на белорусский язык.

10 декабря — Международный день прав животных. Дата отмечается с 1998 года, когда праздновалась 50-я годовщина подписания Декларации прав человека. И это не совпадение — День прав животных празднуется в один день с Днём прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

13 декабря — «Андреев день» (называют в народе), день почитания апостола Андрея Первозванного. Есть народное поверье, что ночь на Андрея поможет узнать девушке, выйдет ли она замуж. Гадали на «балабушках» — булочках из белого хлеба. Помечали каждая свою. Выкладывали рядышком на полу и пускали в дом голодную собаку. Чью булочку схватит, та первая выйдет замуж, чью не тронет — ждать ещё год. А если пёс унесёт булочку в тёмный угол, то и девушка окажется в чужих краях. Хуже всего, если животное не съест, а только надкусит.