Греску - 540 лет. Аномальная зона, ведьмин камень и другие предания, в которые верят сельчане

В этом году Греску исполнилось 540 лет. У поселения действительно богатая история. Греск побывал центром Греского района — с 1935 по 1956 год, стал родиной плеяды художников, писателей, известных деятелей, дал название 300-килограммовому метеориту, упавшему недалеко от Греска.

Ещё Греск известен своими легендами и поверьями, которые до сих пор рассказывают местные жители. Они считают, что в селе жили колдуны и ведьмы, и знают места, которые лучше обходить стороной.

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«Кур'ер» собрал истории, которые бытуют в агрогородке. Некоторые из них рассказали старожилы, а другие были записаны учениками и хранятся в школьном музее.

Греск находится в 20 км от Слуцка и относится к наиболее древним поселениям Случчины. 540 лет назад он впервые упоминается в летописях. О том, что люди жили здесь и раньше, свидетельствует городище в центре поселения и многочисленные могильные курганы. Название своего села люди связывают с тем, что в этих местах издревле сеяли гречку.

Откуда в Греске колдуны

Люди считают, что в Греске много колдунов, потому что раньше вокруг было непролазное болото. «А в багре только нечисть водится злая, — рассказал Михаил Давидовский. — Когда люди приходили осушать болота, в них вселялось зло. От этого появилось много колдунов, которые зло и несчастье приносили».

Ведьмин камень обходят стороной

В Греске сохранилось предание о ведьме Палашке.

«Была она скрытной и нелюдимой, — рассказала Ольга Кудёлко. — Люди её боялись. Бывало, видели в чужих дворах, как она что-то прятала в скрутке, или палила костры на развилке дорог, или целыми днями на кладбище сидела.

Жители Греска верили, что если в сенокос шёл дождь, была буря или молния дом спалит, то виновата Палашка. Накануне её смерти началась в деревне буря большая, деревья падали на дорогу, крыши выдирал ветер, собаки выли. Много урона было. А когда всё закончилось, люди взяли вилы и палки и пошли к Палашке в дом. Неживая она лежала на полу.

Похоронили её за кладбищем. Могилу привалили валуном, который и сейчас лежит около старого кладбища. До сих пор многие жители этого камня боятся".

Где в Греске аномальная зона

На развилке, где пересекаются улица Замогильная и дорога на колхозный стан, есть заколдованное место. Много людей на этой развилке погибло.

«А дело всё в том, что неподалёку от этого места жил колдун, — рассказала Юзефа Душевская. — Он часто приходил туда и наводил на людей чары. А те, против кого сделаны чары, прокляли его и всё, до чего он дотрагивался. Так появилось это проклятое место. В народе его называют «аномальной зоной». Люди и сейчас погибают там.

Почему свадьбы и похороны объезжают вокруг парка

В Греске есть традиция: когда свадьба, машины должны несколько раз объехать вокруг парка. А когда хоронят кого-нибудь, то тоже обносят покойника вокруг парка. Не все знают, откуда появилась такая традиция, но следуют ей.

«Раньше в парке стояла церковь Святой Богородицы, — рассказала Юзефа Душевская. — Венчались, крестили, отпевали в ней. После того как разбурили церковь, остался только фундамент.

Люди считают парк святым местом, отсюда и традиция объезжать и обходить его во время значимых событий".

Вороны в парке — это души грешников

Разрушением старинной церкви объясняют старожилы множество ворон в парке.

«Когда-то на месте парка стояла церковь, она была очень красивая и всех завораживала своей красотой, многие годы люди молились в ней, — рассказал Фёдор Макаренко. — Но пришло время, когда истреблялась религия, вера в Бога.

Церковь разрушили, а на том месте посадили парк.

На деревьях в парке начали вить гнёзда вороны. Говорят, что Бог переселил души тех, кто разбурил церковь, в ворон, поэтому птицы должны жить вечно на этом месте и напоминать людям о великих грехах. Это не вороны — это души грешников".

Копанка появилась там, где искали клад

Есть в Греске водоём, все называют его «Романова яма». Сельчане рассказывают, что жил на окраине Греска сельчанин Роман. Приснился ему однажды его дядька, который умер несколько лет назад, и рассказал, что за огородом закопан клад. Проснувшись, Роман пошёл копать. Несколько месяцев искал клад. Потом разочаровался и прекратил поиски. А вырытую им яму заполнила вода, люди назвали её «Романова яма». Вода тут очень чистая и рыба водится.

Гайковское озеро считают лечебным

Жители Греска считают, что вода в Гайковском озере необычная, и много лет рассказывают историю исцеления своего односельчанина.

«Пасли мужик и жена коров около леса. У мужика болели ноги, — рассказала Надежда Сытько. — Как пришёл вечер и нужно было гнать коров домой, жена сказала мужу: «Пойди, обмочи ноги в озере да надень лапти, легче идти будет по дороге». Мужик спустил в воду ноги, обмыл их, обкрутил тряпками и надел лапти. Через несколько дней он заметил, что ноги не болят. Рассказал об этом жене.

Об исцелении узнала вся деревня. И многим людям вылечила раны вода та. С того момента стали называть озеро Гайковским, а лес — гайком".