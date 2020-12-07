В январе у каждого белоруса появится личный электронный кабинет. Зачем он нужен

1 января 2021 года у каждого гражданина Беларуси автоматически появится личный электронный кабинет (Е-кабинет). «Минск-Новости» рассказали, для чего он нужен и как им пользоваться.

Е-кабинет станет простым способом получения административных процедур и государственных услуг в электронном виде. Создаваться будет на основании персональных данных из регистра населения (паспорта, вида на жительства или удостоверения беженца).

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Е-кабинет представляет собой веб-интерфейс доступа к общегосударственной автоматизированной информационной системе. Активируется он с момента первичного входа пользователя со строгой аутентификацией, то есть с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Для этого потребуется либо ID-карта, либо непосредственно ЭЦП. Она выглядит как USB-носитель, который можно получить в Национальном центре электронных услуг или любом из 45 регистрационных центров по всей республике.

Использование личного электронного кабинета исключит бумажную волокиту, а главное — сэкономит время.

Как облегчит жизнь

Уже сегодня у некоторых белорусов есть личные электронные кабинеты на едином портале электронных услуг portal.gov.by, где сосредоточено 164 сервиса: 114 электронных услуг и 50 административных процедур. И их число постоянно растёт.

Пользователь авторизуется по электронной почте, уникальному идентификатору или ЭЦП и заходит в свой Е-кабинет. В зависимости от уровня авторизации доступны те или иные электронные сервисы. Затем выбирает нужный, оплачивает, если того требуют условия, и получает сервис без похода по инстанциям.

Подобный алгоритм действий сохранят и в обновлённом личном кабинете. Однако в связи с тем, что он будет взаимосвязан с ID-картой, Е-кабинет переведут на единую платформу для системы межведомственного электронного взаимодействия, сокращённо «АПК-платформа». На неё же к 1 января 2021 года будут перенесены пять административных процедур и пять электронных услуг. Это самые популярные сервисы, которые больше всего востребованы на portal.gov.by. Параллельно они будут доступны и на прежнем ресурсе.

Так, из личного электронного кабинета можно будет

встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий,

вернуть излишне уплаченные таможенные платежи,

зарегистрироваться при временном въезде в Беларусь,

а также получить сведения для проверки благонадёжности деловой репутации;

информацию о правах и об ограничениях прав на капитальное строение, здание, сооружение;

сведения о плательщиках и об иных обязанных лицах, не составляющие налоговую тайну.

Насколько это безопасно

Личные данные надёжно защищены. Для этого используется технология шифрования каналов данных, а сама информация хранится в серьёзно защищённых базах. Таким образом, утечка практически невозможна. Единственный, кто может разгласить персональные данные, — это лицо, непосредственно их получающее. То есть вы сами.

Посетить Е-кабинет сможет только его владелец. Для того чтобы авторизоваться на едином портале электронных услуг в личном кабинете с помощью ID-карты, пользователю понадобятся специальный считыватель, который подключается к компьютеру, и бесплатная клиентская программа. При входе на портал потребуется ввод ПИН-кода. Всё это продиктовано безопасностью белорусской криптографии. В перспективе в качестве считывателя можно будет использовать мобильный телефон.