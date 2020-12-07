«Меня всё устраивает, хоть так и не скажешь». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Ольга Паздерина
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 30 ноября по 6 декабря. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Публикация от Александра (@aleksandra.boloshko)

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Публикация от Алик Шматко (@alikshmatko007)

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Публикация от Маслик (@mcfistashka)

 

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Публикация от Анна (@kiss20023)

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Публикация от Марина🌟 (@marisha.li_)

 

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Публикация от Помогаем и обучаем (@_freelancefamily)

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Публикация от @horriblerussian

 

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Публикация от ✨ТВОЯ НОВАЯ ПОДРУЖКА | ВЛАДА✨ (@vladislava_12342016)

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Публикация от Евгений (@evg_photography_2020)

 

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Публикация от @shtushakutushastrashnuyzver