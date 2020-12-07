«Меня всё устраивает, хоть так и не скажешь». Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 30 ноября по 6 декабря. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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