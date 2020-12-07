Что такое SWIFT, чем грозит отключение от него и смогут ли белорусы получать пенсии и пособия

Отключение Беларуси от SWIFT в качестве одной из возможных санкций Запада начало обсуждаться ещё в середине ноября. TUT. BY собрал ответы на вопросы о том, на какие платежи может повлиять отключение от SWIFT, будут ли выплачиваться на карту пенсии и пособия, скажется ли (и как) это на работе бизнеса и может ли заменить SWIFT его российский аналог, к которому Нацбанк просит подключиться белорусские банки.

1. Что такое SWIFT?

SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям (банкам, биржам, брокерским конторам, инвестиционным компаниям и так далее) во всём мире безопасно отправлять и получать информацию о финансовых операциях. Беларусь является пользователем системы SWIFT с 1994 года.

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2. Каким платежам помешает отключение от SWIFT? Что в таком случае будет с пенсиями, пособиями, зарплатами?

Топ-менеджер одного из банков, пожелавший остаться анонимным, поясняет, что «отключение SWIFT повлияет исключительно на платежи в иностранной валюте с зарубежными контрагентами».

— То есть расчеты в белорусских рублях на территории Беларуси с использованием карточек БЕЛКАРТ не пострадают, — поясняет собеседник. — Также останутся расчеты с Российской Федерацией в российских рублях, потому что там могут применяться другие платежные системы. Также существуют допотопные системы международных платежей, например Telex, которыми тоже можно пользоваться. Но они более трудоемкие, в них дольше проводятся платежи — словом, вчерашний день. Подытоживаю: отключение от SWIFT в первую очередь ограничит и замедлит расчеты со странами зарубежья в таких свободно конвертируемых валютах, как доллар, евро, швейцарский франк и так далее. Поэтому пенсии, пособия и зарплаты от такой меры не пострадают.

3. Будут ли в такой ситуации работать карточки Visa и Mastercard?

— Вероятнее всего, эти карточки работать не смогут, потому что они завязаны на клиринг (процесс передачи, сверки, подтверждения межбанковских платежных поручений. — Прим. ред.) через международные платежные системы, которые работают именно через подключение к SWIFT, — комментирует банкир. — Это касается в том числе расчетов в белорусских рублях на территории Беларуси, потому что клиринг всё равно международный.

4. А как это повлияет на работу белорусского бизнеса?

По мнению банкира, отключение SWIFT заметно повлияет на функционирование белорусского бизнеса, даже если он в первую очередь ориентирован на работу внутри страны.

— У нас открытая экономика, мы очень завязаны и на импорт, и на экспорт. Это касается не только потребительских товаров, но оборудования, сырья, материалов, комплектующих. Мы либо ввозим их для производства или потребления, либо продаём свою продукцию на экспорт. Получается, что расчёты по всем этим сделкам при отключении SWIFT разрушатся. Конечно, можно попытаться завести все поставки через Россию, поставить в качестве прокладок российские фирмы. Поскольку со стороны России пока идет всесторонняя поддержка, какие-то схемы с их помощью будут реализованы. Но это неизбежно приведет к удлинению сроков поставок и их подорожанию. Так что полного коллапса не будет, но будут существенные неудобства, задержки и необходимость выстраивания каких-то резервных схем для расчетов и поставок.

Сам бизнес неоднозначно воспринял идеи отключения от SWIFT. Те, кто не поддерживает такую возможность, утверждают, что не все пострадавшие из-за этого бизнесы смогут в последующем вернуться к нормальной работе, то есть «выживут» не все.

Те бизнесмены, которые поддерживают отключение нашей страны от SWIFT, отмечают, что понимают возможные последствия как для конкретно своего бизнеса, так и для страны в целом, но добавляют, что готовы к такому варианту из-за неблагоприятной социально-политической ситуации в стране и поведения чиновников, с чем не могут смириться. Некоторые говорят, что бизнес уже и так страдает из-за проявления гражданской позиции, в том числе закрываются магазины, заведения общепита.

5. Если отключение от SWIFT будет, оно затронет все банки?

В комментариях к опросу о том, необходимо ли отключение Беларуси от SWIFT в качестве санкций, штаб Тихановской говорит, что «можно отключить лишь некоторые банки, например государственные, можно добиться отключения всех банков».

— Этот вопрос будет решаться, когда (и если) ЕС или США решат отключить SWIFT, — поясняют в штабе.

6. Сможет ли заменить SWIFT в Беларуси его российский аналог?

На прошлой неделе появилась информация о том, что Нацбанк рассылает банкам просьбу подключиться к российской системе «Сервис-бюро СПФС» — аналогу международной системы SWIFT. На данный момент пользователями этой системы являются 7 банков, ещё 5 находятся в процессе подключения. По мнению некоторых экспертов, в том случае, если какие-то из белорусских банков попадут под санкции, ограничивающие их доступ к международной системе переводов, благодаря подключению к российскому аналогу они смогут наладить платежи через российские банки.

Наш собеседник предполагает, что российская система не является полным аналогом SWIFT, поэтому «полностью заменить ею все расчеты, скорее всего, не получится».

Вместе с тем работник другого банка, который принимает участие в подключении к «Сервис-бюро СПФС», сообщил FINANCE.TUT.BY, что это давняя история, не связанная с нынешним обсуждением отключения от SWIFT.

— История СПФС началась в России несколько лет назад, когда вводились санкции против российских банков и они опасались отключения от SWIFT. Ещё тогда белорусские банки начали задумываться о подключении к российской системе, так как опасались, что санкции в отношении российских банков затронут и наши: у всех есть корсчета в российских банках, все там держали существенные объёмы ликвидности, плюс российские банки — крупнейшие кредиторы белорусских, а по кредитам надо как-то рассчитываться. Поэтому и стали подключаться. Первыми стали «дочки» российских банков, потом подтянулись остальные. И вот на этом этапе, примерно полтора года назад, Нацбанк решил это дело взять под свой контроль и сделать коллективный доступ к СПФС через Белорусский межбанковский расчетный центр, по аналогии со SWIFT. Ну, а с расторопностью наших госорганов дело тянется до сих пор. Наш банк был готов к подключению напрямую ещё два года назад, а в итоге до сих пор не подключен через схему Нацбанка. Поэтому говорить, что белорусские банки стали подключаться к СПФС из-за страха новых санкций в отношении себя, не совсем верно, просто совпало по времени.

7. Насколько вообще реально отключение Беларуси от SWIFT и готовятся ли к этому банки?

— Конечно, такая вероятность существует, но это вопрос политической воли, а не экономической целесообразности, — полагает банкир. — Готовиться, конечно, тоже можно, в том числе подключаться к российскому аналогу, открывать резервные корреспондентские счета для расчётов, если вдруг будут ограничены платежи по корсчётам в европейских или американских банках. Но отключение SWIFT в любом случае привеёт к ухудшению и замедлению расчётов.

8. Как обосновывает введение таких санкций штаб Тихановской?

В штабе Тихановской говорят, что «белорусская экономика не может оперировать без притока иностранной валюты, так как является экономикой открытого типа и целиком зависит от поставок из Европы».

— Если мы отключаем SWIFT, мы ставим белорусские элиты и российских партнёров перед фактом: либо Лукашенко уходит, либо из-за его желания усидеть разваливается экономика. Белорусские элиты думают, что можно переждать и Лукашенко вновь возьмёт контроль над ситуацией. Сейчас экономика сжимается, а Лукашенко пользуется всеобщей нерешительностью, тянет время и устанавливает государственный террор, одновременно усугубляя кризис. Отключение SWIFT отберёт у него эту возможность.

Также в штабе добавляют, что «SWIFT имеет смысл отключать, только когда экономике есть что терять, иначе возможен сценарий нищей страны-лагеря (КНДР)».

9. Если отключение от SWIFT произойдёт, то когда? И можно ли будет снова его подключить?

— Процесс отключения системы SWIFT может занять несколько месяцев, отчасти и потому, что лидеры понимают всю серьёзность этого шага и детально прорабатывают альтернативные варианты, включая комплексные политические и экономические меры давления на режим, которые позволят избежать отключения SWIFT, — комментирует штаб Тихановской.

Также там утверждают, что предлагают «алгоритм обратимого отключения» — то есть с возможностью снова подключить белорусские банки к SWIFT.

— Скорость обратного включения будет зависеть от механизма отключения. Если отключение от SWIFT накладывается как конкретная санкция, есть основания полагать, что он может быть включен обратно после отмены этой санкции. Мы не можем гарантировать сроки, так как SWIFT ранее не отключался в Беларуси, но мы видим ключевые отличия ситуации Беларуси от прецедентов (Иран, Крым, КНДР). Так как белорусы [благодаря опросу на «Голосе"] способны выдать мандат на конкретную санкцию, её быстрее отменить.