«Молодёжь наша отзывчивая и, главное, быстрая». Как волонтёры из Слуцкого медколледжа выручают медиков в пандемию

В период второй волны коронавируса медики трудятся в сложных условиях, с нагрузкой, увеличенной в разы. Любая поддержка со стороны отзывчивых и компетентных людей чрезвычайно важна. Как, например, от волонтеров — будущих медицинских работников. Учащиеся Cлуцкого медицинского колледжа в эти дни оказывают посильную помощь врачам в поликлинике ЦРБ города, передаёт «Беларусь сегодня».

Добрая треть

Ребята заняты доставкой рецептов пациентам. Татьяна Рудик, преподаватель сестринского дела и манипуляционной техники, рассказала подробнее о волонтерских отрядах колледжа:

— Наши ребята обучаются по востребованным специальностям: «сестринское дело», «лечебное дело», «медико-диагностическое дело» и «зуболечебное дело». Учащихся — свыше 650 человек, и треть из них активные волонтеры, которые с удовольствием вливаются в работу после учебы.

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Кстати, участвовали будущие медики в различных добрых делах и до пандемии. Например, регулярно сдавали кровь на Слуцкой станции переливания крови: за год сдали кровь безвозмездно 58 человек — из них первичных доноров было привлечено 28. Также учащиеся оказывали помощь воспитанникам Слуцкого специализированного дома ребенка, а еще обучали других навыкам оказания первой медицинской помощи в общественных местах.

В составе отряда «Милосердие» — 184 волонтера в возрасте от 17 до 25 лет. Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проекты, обмениваться информацией — это то, чем обладают участники данного сообщества.

«Инициатива» — волонтерский отряд под таким названием был создан в медколледже в этом году. Он состоит из 40 человек. Сейчас пожилые люди избегают походов в поликлинику за рецептами. Вся работа по выписке лекарств, отправке листков для аптек осуществляется удаленно. Но где найти столько быстрых курьеров? Вот и взялись за дело будущие медсестры, фельдшеры и лаборанты.

Мобильные и надежные

Знакомлюсь с тремя активными учащимися колледжа: Снежаной Коликовой, Екатериной Жуковской и Максимом Шаблыко. Спрашиваю ребят, много ли приходится им ходить по микрорайонам Слуцка в день. Екатерина шутит, что шагомером никто из ребят не пользуется, но порой выполняют до 42 заявок в день.

У Екатерины Жуковской, учащейся 3-го курса по специальности «лечебное дело», в день нашего приезда много дел. На руках у девушки внушительная стопка рецептов — она собирается обойти частный сектор улиц Чайковского и нескольких переулков Богдановича. Мы присоединяемся к ней. Татьяна Ивановна, пожилая жительница частного дома под счастливым номером 13, приняла от Екатерины два рецепта и поблагодарила:

— Спасибо, доченька!

— Когда выбираетесь в магазин, не забывайте о мерах защиты: маска, обработка рук, социальная дистанция, — напоминает пенсионерке Екатерина.

Она занимается волонтерством не первый день, мечтала о медицине с детства. Родители поддержали. Сегодня учащаяся еще и молодая мама. У нее подрастает трехлетний сынишка Павел. Когда получит диплом, отправится в родной Копыль работать медсестрой.

— В выборе профессии не ошиблась: у меня огромная потребность помогать другим людям. Казалось бы, мы сейчас выполняем несложную, но крайне важную работу. Без нас персоналу поликлиники не обойтись, — замечает Екатерина.

Не мог остаться в стороне в такое сложное время и Максим Шаблыко, который приехал учиться на медбрата из Нарочи Мядельского района:

— Я — целевик, буду работать на малой родине: в Мядельской ЦРБ. У нас медицина — это семейное. Моя бабушка была врачом. Надеюсь, в дальнейшем повезет потрудиться в белорусских здравницах. Когда появилась возможность в качестве волонтера помочь другим, я ни на минуту не засомневался — сразу откликнулся. Для меня важно быть нужным в такой час. У Максима есть задача пробежаться по многоквартирным домам Слуцка и оставить для тридцати пациентов поликлиники рецепты в почтовых ящиках.

И слово, и дело

Снежана Коликова, второкурсница Слуцкого медколледжа, также спешит к пациентам на помощь и по дороге рассказывает о себе:

— Сама я родом из Залесья Солигорского района. Приехала учиться в медколледж по зову сердца. Приятно осознавать, что любая наша помощь приветствуется. Мы не просто разносим рецепты, но и работаем с пожилым населением, общаемся… А еще это приобретение бесценного опыта. Можем провести термометрию, измерить артериальное давление, пульс, поговорить о правильности ношения маски, разъяснить необходимость соблюдения таких простых правил, как социальное дистанцирование, мытье рук или обработка антисептиком.

За время динамичного волонтерского похода в довольно прохладный день по домам пациентов никто из учащихся не пожаловался на усталость. Екатерина, Макс и Снежана понимают всю ответственность своего благого дела и улыбаются всем, к кому стучатся или звонят в дверь.

Благодарят учащихся и сами медработники поликлиники. По словам заведующей Елены Малишевской, ребята из медколледжа оказывают всем жителям Слуцка неоценимую помощь:

— Молодежь наша отзывчивая и, главное, быстрая. Работают девушки и парни качественно. Они помогают нам столько времени, сколько требуется. Уверена в том, что вместе мы справимся с любыми вирусами и рабочими перегрузками. Большое человеческое спасибо нашим будущим коллегам!