Почему в родительских чатах творится ад (и кажется, что все вокруг не очень адекватные)

Открываешь утром родительский чат, пробегаешь глазами простыню переписки и ловишь себя на мысли… Да-да! «Какие же все они дураки». Или: «Какие все нервные». «До чего же заняты не тем». «Думают не о том». А затем больше половины из нас тоже начинают писать в этот чат.

Так почему же в чатах царит такой ад? Почему иногда, прочитав переписку, невольно думаешь: а не перевести ли ребенка в более адекватный класc.

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Давайте помнить, что мы воспринимаем информацию не только вербально. До 80% нашего восприятия — это мимика, жесты, интонация нашего собеседника, его улыбка, тон голоса, паузы. А еще все наши диалоги проходят неотрывно от контекста. Есть узкий контекст (о чем беседуем прямо сейчас, в моменте) и широкий контекст (о чем думали вчера, что происходило с каждым из нас только что, полчаса назад, этим утром, накануне ночью).

При живом общении наши контексты совпадают: мы находимся в одном и том же месте, слышим тот же запах, ощущаем общую атмосферу. Родительский чат — это как аквариум, из которого выкачали всю воду, оставив только камешки на дне и поникшие водоросли: тут нет атмосферы, нет общего контекста. В результате почти каждое ваше слово будет воспринято совсем не так, как оно звучит у вас в голове.

Энергетика вашей речи будет частично потеряна. Поставленный вами смайлик будет рифмоваться с сотней других смайликов и приобретет совершенно иное значение.

В чате каждый из нас играет роль

Цифровая среда — это вообще отдельная удивительная система и предмет активных социально-философских исследований. Практически никто и никогда не выходит в родительский чат таким, какой он есть. Мы все надеваем на себя определенные маски, играем роли — разумеется, по большей части неосознанно. В родительских чатах мы не тождественны себе: мы говорим, формулируем, реагируем немного не так, как реагировали бы при живом общении. Даже если нам кажется, что мы в чате такие, как есть, это не совсем так. Соответственно, и видят нас не такими, какие мы есть. Есть ещё один важный искажающий фактор: родительский чат — это пристанище нашей тревоги. Тот, кто спокоен и кому ничего не надо, в чат не пишет или пишет крайне мало. Тот, кого не задел вопрос, спокойно проматывает переписку дальше, а фиксирует внимание только тот, у кого сейчас, в настоящий момент, пробило естественную защиту. Кому кажется, что он недостаточно хорош, слабовато участвует в делах класса, недостаточно внимателен к ребенку… И это еще одно, очень серьезное искажение.

В результате о родительском чате нужно помнить вот что:

Даже самый интеллигентный, прекрасный родительский чат — всё равно чат. То есть в нём вы будете все равно терять до 80% информации и доносить до собеседников от силы треть того, что хотели сказать.

Поэтому всё, что вы скажете, будет понято неправильно и использовано против вас. Вы хотели успокоить — а сами «нахамили», хотели быть конструктивными — и «задавили интеллектом».

Самое главное: родительский чат практически никогда не может быть достаточным источником информации о том, какие родители у вас в классе.

Вы не знаете друг друга, знаете только роли, личины друг друга в соцсети или в чате. Судить о людях по чату — то же самое, что описывать объект по силуэту. У вас крайне мало достоверной информации, чтобы понимать, какие люди сидят вместе с вами в этом чате.

В чём главный риск?

Фактически в том, что мы судим о людях по очень некачественным, кривым сведениям. Нам кажется, что мы разобрались: этот — хам, та — активистка бешеная, а это курицы — они так кудахчут над своими детьми, что каждый день спрашивают, что задавали на дом.

Что из этого следует?