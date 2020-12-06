Какая головная боль может указывать на приступ мигрени. Объясняет невролог

Мигрень — это заболевание, которое, как правило, проявляется повторяющимися приступами интенсивной головной боли. Как её распознать? На популярные вопросы ответила врач-невролог Юлия Ерохова.

— В отличие от обычной головной боли, приступ мигрени может продолжаться от 4 до 72 часов. Это боль пульсирующего характера, с односторонней локализацией в лобно-височной или глазничной области, может сопровождаться тошнотой или рвотой, свето- и звукобоязнью, требует вынужденного прекращения физической активности. А в 5−20% случаев сопровождается аурой.

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Почему появляется мигрень?

— Факторы, провоцирующие развитие приступа мигрени, многочисленны. У одного пациента их может быть несколько, и значимость их в разные периоды жизни также различна. Имеют значение гормональный фон, нерегулярность питания и приём некоторых продуктов (алкоголь, кофеиносодержащие продукты, шоколад, сыр, орехи, острые и маринованные блюда), стресс или, наоборот, отдых после стресса (выходные, каникулы), недосыпание или избыточность сна, приём некоторых лекарственных препаратов. Спровоцировать приступ могут и воздействия внешних раздражителей: яркий мерцающий свет, шум, резкий парфюм, пребывание в накуренном помещении.

Что такое аура?

— При мигрени это симптомы, которые предшествуют боли или сопровождают её. Типичная аура развивается постепенно в течение 5−20 минут, продолжается 10−30 минут, но не более часа. Затем (не позднее часа после окончания ауры) развивается головная боль. Чаще встречается зрительная аура, проявляющаяся вспышками света, движущимися мерцающими точками, светящимися зигзагами, иногда объекты меняют размер, форму, цвет. Также встречается сенсорная аура (нарушение чувствительности, онемение в области рук, губ, языка). К более редким типам ауры относятся обонятельная, слуховая, абдоминальная, двигательная, аура в виде головокружения, а также аура с нарушением нервно-психических функций.

Мигрень чаще встречается у женщин?

— Действительно, у женщин мигрень встречается в 2−3 раза чаще, чем у мужчин. Это связано с генетической предрасположенностью (наследование по материнской линии), а также гормональными особенностями (менструация, овуляция, прием оральных контрацептивов). Также женщины более эмоционально возбудимы, впечатлительны. Тем не менее, по разным данным статистики, мигренью страдает от 5 до 15% всего мужского населения.

Правда ли, что обычная головная боль пройдет после приема аспирина, а мигрень — нет?

— Аспирин может облегчить боль при мигрени, однако препаратом выбора для купирования среднетяжёлых и тяжёлых приступов являются триптаны (группа лекарственных средств, специально разработанных для снятия приступа мигрени). Для купирования приступа мигрени возможен приём таких анальгетиков, как нестероидные противовоспалительные препараты или сочетания парацетамола, аспирина, анальгина, кофеина (дополнительно противорвотные средства).

Для профилактического лечения мигрени немаловажное значение имеют изменение образа жизни и избегание провоцирующих факторов, поведенческая терапия, применяются нестероидные противовоспалительные средства, бета-блокаторы, антиконвульсанты, антидепрессанты, возможны альтернативные методы лечения, например, иглорефлексотерапия, физиотерапевтическое лечение и др. Схемы лечения подбираются индивидуально.

Мигрень может пройти сама?

— Приступ мигрени может купироваться самостоятельно в течение 4−72 часов. Однако без лечения выраженный болевой синдром может привести к осложнениям. Если говорить о хронической мигрени, то считается, что интенсивность и частота болевого синдрома снижаются во втором, третьем триместре беременности, в период менопаузы возможно полное исчезновение мигрени. Кроме того, у людей с возрастом аура обычно наблюдается реже, даже если частота приступов остается прежней.