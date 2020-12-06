Происшествия на выходных: пожар в павильоне с фейерверками

Одним абзацем: в субботу 5 декабря умер Виктор Мороз, бывший генеральный директор ОАО «Беларусьрезинотехника» и ОАО «Белшина», уроженец деревни Михейки Слуцкого района. Также он был председателем Бобруйской городской ассоциации промышленников и предпринимателей.

В Слуцке случилось ДТП возле церкви

Воскресные протесты

В воскресенье 6 декабря на улице Социалистической в СлуцкеДТП. Одна машина врезалась в церковный забор.

На воскресных протестах в Минске люди вышли на марши в разных районах. Были задержания. В том числе задеражали Ларису Соусь 1941 года рождения, которая пережила Холокост, и челюстно-лицевого хирурга Минской областной детской клинической больницы Артура Ермаркевича. Задержали, но вскоре отпустили Нину Багинскую. На 19.30 правозащитники сообщали о более чем 200 задержанных.

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В Бресте задержали ведущего панихиды по активисту Роману Решецкому (тот умер 4 декабря). TUT.BY

Коронавирус

За сутки в Беларуси зарегистрировано 1878 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии — 147 157 человек. Выздоровели за весь период эпидемии 124 774 пациента. Умерли — 1 207 (за сутки — 9 человек). TUT.BY



На пожарах погибли люди

Утром в субботу загорелась квартира в «пятиэтажке» в Орше. Обнаружена погибшая 72-летняя хозяйка.

В субботу днём горел жилой дом в агрогородке Новый Двор Пинского района. Погибла 92-летняя хозяйка дома.

Вечером в субботу от ожогов, полученных на пожаре в гомельской квартире, умер 70-летний пенсионер. Сам пожар был 25 ноября. МЧС

Дети застревали в батареях

Утром в субботу в Лельчицах у 5-летнего мальчика застряла рука в радиаторе. Приехали спасатели и с помощью специального инструмента освободили ребёнка.

В этот же день днём в Витебске у 4-летнего мальчика в батарее застряла нога. Спасатели извлекли ногу ребёнка из батареи, использовав подручные средства. В обоих случаях дети не пострадали. МЧС

В Барановичах водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

В субботу вечером в Барановичах водитель «Хонды» сбил 37-летнего мужчину на нерегулируемом переходе. Пешеход умер на месте, а водитель скрылся. Днём в воскресенье его задержали. Им оказался 58-летний житель Барановичей. TUT.BY

В Гродно легковушка сбила пешехода на переходе

В Бресте водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком

В Ростове загорелся павильон с фейерверками





В Москве полицейский ранил школьницу из «травмата»

Ночью на воскресенье в Гродно 35-летний водитель «Протона» на нерегулируемом переходе сбил 56-летнего пешехода. Мужчину доставили в реанимацию.Ночью в воскресенье 19-летний водитель «Тойоты» в Бресте на пересечении улицы с трассой не пропустил фуру и столкнулся с ней. Молодой человек умер на месте.На рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Пожар начался в 6 утра и стал быстро распространяться. К 9.00 площадь возгорания выросла до 3 тысяч метров квадратных. Пожару присвоен повышенный, четвертый (из пяти) ранг сложности.

В Москве сотрудник ППС выстрелил из травматического оружия в девочку. Полицейский задержан, ребёнок в больнице. Некоторые СМИ сообщают, что, по данным их источников, полицейский домогался девочку, а она стала отбиваться, и тут произошёл выстрел. Медуза