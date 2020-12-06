Хаотично заполненный холодильник похож на захламленный шкаф: продукты, кастрюли и контейнеры ставить некуда, но часть содержимого не успевает съедаться, и все это приходится выбрасывать. Как хранить продукты, чтобы они не пропадали, а холодильником было комфортно пользоваться?

1. Не перегружайте камеру

Когда продуктов в холодильнике слишком много, приходится все время «играть в тетрис», чтобы что-то достать и положить. А ещё внутри перегруженной камеры хуже циркулирует воздух, и охлаждение становится неравномерным. Продукты у задней стенки могут подмораживаться, а в передней части камеры, наоборот, будет недостаточно холодно. В зоне риска — полки на дверце, где часто хранят тяжелые бутылки и банки. От повышенной нагрузки дверь может перекосить, резиновая прокладка перестанет плотно прилегать к камере. В итоге герметичность холодильника нарушится, что может привести к серьёзной поломке.

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Чтобы места в холодильнике хватало, уберите из него продукты, которые можно хранить при комнатной температуре. Например, лук, чеснок, картошку и тыкву (их хранят при температуре около 20 °C в плотных бумажных пакетах). А вот овощи и фрукты, если они уже вымыты и нарезаны, противопоказано хранить вне холодильника.

2. Выделите место под каждый тип продуктов

Поддерживайте в холодильнике порядок. Если для каждого продукта выделить своё место, вам будет легче разбирать покупки и создать оптимальные условия хранения. Даже в современных холодильниках температура и влажность внутри камеры не одинаковые. Верхняя полка, где обычно чуть теплее, — идеальное место для готовой еды и напитков. Холоднее всего в центральной части и ближе к задней стенке камеры — храните там мясо, рыбу, молочные продукты. Наибольшая влажность обычно в нижней части камеры, но не у самого дна. На дне лучше хранить овощи, а зелень — сразу над ними.

3. Храните отдельно разные типы продуктов

Сырые мясо, рыбу и морепродукты, а также яйца нужно ставить подальше от готовой еды. Например, хранить на разных полках или хотя бы в закрытых контейнерах. Это базовое правило, которое поможет минимизировать риск распространения микробов.

На поверхности сырого мяса, рыбы, морепродуктов и яиц есть бактерии, которые не опасны, если не есть эти продукты без температурной обработки, но при контакте с готовой едой могут стать причиной пищевого отравления.

Важно не только хранить сырые и готовые продукты порознь, но и отделять друг от друга на всех этапах приготовления пищи. После того как закончите работать с сырым мясом, птицей, рыбой или яйцами, тщательно промойте тёплой водой с моющим средством поверхности, которые соприкасались с продуктами, и вымойте руки. Затем начинайте следующий этап готовки.

4. Раскладывайте продукты по срокам годности

Мыслите как провизор супермаркета: первым делом важно съесть то, что быстрее портится, поэтому продукты с коротким сроком годности выкладывайте вперед. Чтобы ориентироваться в сроках хранения было легче, можно сделать небольшую записку-напоминание и приклеить на дверцу. Напишите название продукта и срок годности с указанием дня недели. Например: «Фарш из индейки — до среды, 18 ноября». Так будет проще не прозевать нужную дату. Заплесневелые продукты нужно сразу выбросить.

5. Заведите контейнеры для холодильника

Контейнеры решают сразу несколько задач. Во-первых, они помогают разделить продукты по типам. Во-вторых, продлевают срок хранения, предотвращают высыхание, заветривание и смешивание запахов. В-третьих, они отлично организуют пространство внутри холодильника и делают его более вместительным. Прежде всего контейнеры нужны для хранения готовой еды. Лучший выбор — набор из нескольких вместительных прозрачных емкостей с крышками. В идеале они должны быть кубической формы: так будет удобнее расставлять контейнеры на полке.

Помимо готовой еды, в контейнеры с крышками нужно переложить продукты из консервных банок (например, соусы или овощи), чтобы избежать окисления и появления металлического привкуса. Герметичные емкости подойдут и для хранения сливочного масла, сыров, колбас, рыбы и мяса.

6. Разберитесь в типах упаковки

Далеко не вся упаковка, в которую расфасованы продукты из супермаркетов, помогает продлить срок хранения. О различных типах упаковки существуют целые книги, но важнее разобраться в основных материалах и их свойствах: пластик помогает минимизировать контакт с воздухом, картон и бумага, наоборот, позволяют продуктам «дышать».

Технологии упаковки можно разделить на три основных типа: упаковка без вакуумации, с полной вакуумацией и вакуумация с последующей газацией (заполнение упаковки специально подобранными газами для продления срока хранения). Последняя наиболее современная и помогает продлить срок хранения продуктов.

7. Не бойтесь замораживать продукты

На хранение в морозилку можно отправить практически любые продукты: от мяса и рыбы до молока и выпечки. Правильно замороженные продукты могут быть безопаснее и не менее питательны. Но за сроком годности всё же стоит следить: в противном случае есть риск, что вкусовые качества будут хуже. Перед заморозкой продукты нужно плотно завернуть в пакеты для заморозки или разложить по герметичным контейнерам.

Из-за контакта с холодным воздухом на поверхности продуктов может возникнуть морозный ожог — он выглядит как сероватые или белесые пятна, которые чаще всего появляются на мясе. Они не опасны и образуются из-за обезвоживания при заморозке. После разморозки такие участки советуют срезать, а затем готовить продукт как обычно.

Продукты можно замораживать повторно, хотя это может привести к ухудшению их вкусовых качеств из-за потери влаги. А вот если вы оставили размороженные продукты вне холодильника более чем на два часа, замораживать их повторно не стоит.

8. Поддерживайте чистоту

Чистота холодильника — залог долгого и безопасного хранения продуктов. Любые пищевые загрязнения, будь то протекший мясной сок, земля с поверхности корнеплодов или капли йогурта, становятся источником бактерий, поэтому, если в холодильнике что-то пролилось или протекло, его необходимо вымыть.

Инструкция по мытью такая:

вытащите содержимое и аккуратно расположите на чистых кухонных поверхностях;

достаньте из холодильника съёмные элементы (полки, ящики, контейнеры и решетки), вымойте горячей водой с мылом и высушите;

если еда упакована в пластик или контейнеры, не забудьте вымыть и их;

промойте мыльной водой все внутренние поверхности, уделяя внимание углам и стыкам; протрите холодильник одноразовыми бумажными полотенцами или чистой тряпкой.

Устраивайте уборку по мере загрязнения. Сигнал, на который обязательно стоит обратить внимание, — неприятный запах. Если он появился в камере, где ничего не пролилось и не протекло, это повод для ревизии и мойки.