Официантам оставлять обязательно? Таксистам, курьерам, парикмахерам тоже? А что делать, если налички нет? Топ-7 вопросов о культуре чаевых

Чаевые для официантов — привычное дело. А что насчёт других профессий? Обязательно ли оставлять на чай таксистам и, например, парикмахерам, или это просто хороший тон? Кто придумал эту традицию, почему за обслуживание зачастую можно заплатить дополнительно и какую роль играют чаевые для тех, кто их получает.

1. Откуда взялась традиция оставлять чаевые?

Чаевые начали давать аристократы в Англии XVI века. По одной из версий, традиция зародилась, когда гости оставались в поместье на ночь и поощряли хозяйских слуг деньгами за дополнительную работу. Позже практика пришла в кофейни, где, если верить легенде, устанавливали специальные чашки для мелочи, на которых писали «Для скорости» («To Insure Promptitude»). Так появилась аббревиатура TIP, которую на русский переводят как «чаевые».

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Традиция быстро распространилась среди европейских дворов, а после Гражданской войны в США перебралась через океан. Обычным делом чаевые стали в начале XIX века с увеличением числа трактиров, цирюлен, постоялых дворов и экипажей, которыми пользовались и знать, и простые люди.

2. Чаевые всегда были частью зарплаты?

Не совсем. Изначально чаевые воспринимали как социальное пособие от более обеспеченного класса. Однако в США традиция не сразу нашла понимание: чаевые, которые начали оставлять вернувшиеся из путешествий по Европе обеспеченные американцы, осуждали в прессе. Появлялись даже общественные организации противников чаевых, которые видели в этом наследие рабства и противоречие демократическим ценностям молодого государства.

Однако уже после Второй мировой войны обязательные чаевые закрепились в сознании американцев и постепенно стали важной частью заработка обслуживающего персонала. Сегодня в США одни из самых больших чаевых в мире — 15−25% от суммы услуги. Это примерно в 2,5 раза больше, чем в Европе. Кстати, в отличие от многих стран Старого Света, оставлять на чай в США обязательно.

3. Почему бы тогда сразу не включать их в счёт?

Есть несколько причин. Например, учёные выяснили, что, если чаевые уже включены в счет, посетители испытывают больше негативных эмоций. Однако эта практика встречается всё чаще, потому что избавляет гостей от необходимости высчитывать проценты и гарантирует персоналу справедливое вознаграждение. В этом случае на чаевые могут рассчитывать не только официанты, но и, например, повара, хостес и гардеробщики, которые также обслуживают гостей, но обычно ничего за это не получают. Кроме того, фиксированные чаевые исключают несправедливое влияние на вознаграждение: по признакам пола, расы и внешности.

Включённые в счёт чаевые важно не путать с суммой налога, которая указывается отдельно или с сервисным сбором (да, это не одно и то же). При этом в России включать чаевые в счет запретят с января 2021 года.

4. Чаевые для владельцев бизнеса — это способ сэкономить?

Скорее это способ сократить издержки на зарплату персоналу и установить более низкие цены на позиции в меню. Во многих странах обслуживающий персонал получает лишь минимальный размер оплаты труда, а основная часть дохода зависит от чаевых. А в США, где минимальная зарплата равна $ 7,25 в час, действует закон, который разрешает платить получающим чаевые сотрудникам всего $ 2,13 в час. В такой ситуации чаевые становятся не чем-то, что таксист или бариста должны заслужить, а стандартным вознаграждением за работу. Кроме того, иногда небольшие чаевые могут стать сигналом, что что-то было не так, а чаевые выше 10% или 15% — способом поддержать специалистов, которые отлично делают свою работу.

5. Как понять, сколько давать чаевых?

Часто рекомендуемый размер указывают на пречеке или в меню заведения. Если никаких рекомендаций нет, нужно ориентироваться на традиции страны. Так, в США принято оставлять на чай от 15% до 25% от счёта, а во многих странах Европы размер колеблется в пределах 5−10%. При этом в Германии давать чаевые не принято, а в Японии это могут посчитать даже оскорбительным.

6. Кому нужно оставлять на чай?

Это решать только вам. По результатам исследования, большее количество опрошенных россиян оставляют на чай официантам (56,1%). Далее по популярности — таксисты, которым на чай оставляют 22,7% пассажиров. 19% дают на чай курьерам, а 15,9% и 15,1% — грузчикам и парикмахерам. Кроме того, можно поблагодарить за работу бармена, аниматора, мастера маникюра, работника заправки и мойщика авто, а во время путешествий принято оставлять на чай горничным, носильщикам и гидам.

7. Как оставить на чай, если нет наличных?

Самый простой способ — спросить об этом того, кому хотите оставить на чай. В желании отблагодарить человека нет ничего постыдного. Вариант для интровертов — сервисы безналичных чаевых. Если кафе или служба доставки подключены к одному из них, об этом напишут на пречеке. Чаще всего для перевода чаевых нужно отсканировать QR-код и ввести нужную сумму.