«Удалили трубы и поставили на учёт по бесплодию». Чем опасна внематочная беременность

«Внематочная беременность привела к некрозу трубы, ее пришлось удалить»

Иногда радость от двух полосок на тесте омрачается новостью, что беременность является внематочной. В некоторых случаях это может привести к удалению маточной трубы и, как следствие, проблемам с зачатием в дальнейшем. Есть также риск опасных внутренних кровотечений. Мы собрали истории женщин и узнали у акушера-гинеколога, как вовремя распознать такую патологию.

Екатерина с мужем готовилась к ЭКО, когда неожиданно узнала о беременности.

— Мы сдавали необходимые анализы. У меня прошёл обычный менструальный цикл, но через 10 дней после его окончания появились тёмные коричневые выделения. На УЗИ я попала только через неделю. И там мне сказали, что у меня внематочная беременность, которая никак себя не проявляла (обычно женщины рассказывают о боли и покалывании — примечание автора).

Екатерине назначили лапароскопию. Во время операции у неё установили некроз трубы из-за того, что срок внематочной беременности был уже достаточно большой (7−8 недель). Из-за этого трубу пришлось удалить.

— Конечно, нам с мужем было обидно, что первая беременность так закончилась. Зато это убедило нас в правильности проведения ЭКО. Врачи говорили, что я и сама могу попробовать забеременеть, но мы боялись, что всё повторится. Я пропила курс противозачаточных препаратов в течение 3 месяцев, мы «улучшили» спермограмму мужа, сдали необходимые анализы и уже через 4 месяца после операции сделали ЭКО. Недавно у нас родился ребенок. И мы нисколько не жалеем, что выбрали именно такой путь.

«Внематочная беременность случилась дважды»

Светлана уже воспитывала двоих детей, когда после развода повторно вышла замуж. Во втором браке они с мужем решили завести ребёнка, но это оказалось непросто. Два раза у женщины диагностировали внематочную беременность.

— Первый раз я сделала тест, увидела, что он положительный, и обратилась к врачу. На УЗИ эмбрион не увидели, предложили прийти через неделю, но я так и не успела дойти до УЗИ. У меня заболел живот, боль была тупая, отдавала в ногу и становилась всё сильнее с каждым днем. В итоге на скорой я попала в больницу, где меня прооперировали и удалили одну трубу, поставив диагноз: внематочная беременность сроком 3−4 недели. Сказали, что со второй трубой у меня все хорошо, она проходима. Это обнадеживало. — В этот раз у меня ничего не болело, я ничего не чувствовала. ХГЧ был 600. И опять диагноз: внематочная беременность. Мне удалили и вторую трубу, поскольку уже была 5-я или 6-я неделя, а это достаточно большой срок.

После удаления труб Светлана долго не могла прийти в себя.

— Я не могла поверить, что это все произошло со мной. Ведь раньше беременность наступала без проблем. А тут удаление труб и постановка на учет по бесплодию, хотя мне всего 33 года. В больнице все девочки меня успокаивали, говорили, что «сделаешь ЭКО и родишь обязательно». Трубный фактор — самый простой, с ним легко можно забеременеть и родить ребенка. Мы с мужем так и решили сделать, сейчас готовимся к ЭКО.

«Я не понимаю, как после ЭКО может произойти внематочная беременность»

Ирина сделала ЭКО и была счастлива, пока не узнала: беременность у нее внематочная. Она не понимает, как такое могло произойти:

— Я понимаю случаи, когда оплодотворение происходит в трубе, и плодное яйцо не выходит в матку. А в моём случае после ЭКО плодное яйцо почему-то ушло в трубу: перенос был 5 сентября, а уже через 15 дней у меня обнаружили внематочную беременность.

Что помогло диагностировать внематочную? У Ирины появились кровянистые выделения как при месячных и наблюдался странный рост ХГЧ: он то удваивался, то стоял на месте. Больше ничего не беспокоило, живот не болел. Плодное яйцо на нескольких УЗИ не увидели ни в матке, ни в трубах. В итоге 21 сентября с подозрением на внематочную беременность Ирине сделали лапароскопию и обнаружили яйцо в правой трубе.

— Слава богу, что трубу удалось сохранить, удалили только плодное яйцо. Во время операции обнаружили очаги эндометриоза (возможно, они были причиной) и на три месяца ввели меня в искусственный климакс. Как объяснили, это нужно, чтобы исключить менструацию, которая может спровоцировать появление очагов эндометриоза. Теперь моя задача — разобраться с этой проблемой, а потом уже думать о беременности.

«Труба разорвалась, сохранить ее не удалось»

Светлана сделала тест, увидела две полоски и спустя какое-то время записалась к врачу. Никаких тревожных признаков у неё не было. И только на УЗИ она узнала, что беременность внематочная. Срок был достаточно большой — 7−8 недель. В больнице Светлане сделали лапаротомию. Причём дважды, потому что во время первой операции плодное яйцо в трубе не обнаружили, а спустя две недели труба просто разорвалась. Ее сохранить не удалось.

— По поводу состояния второй трубы хирург сказал, что она «бесперспективная», поскольку вся в спайках: забеременеть получится только с помощью ЭКО. Конечно, мне обидно, но надо двигаться вперед, несмотря ни на что.

Внематочная беременность может привести к удалению трубы

При внематочной беременности оплодотворённая яйцеклетка прикрепляется и начинает развиваться не в полости матки, как обычно, а за ее пределами, рассказывает акушер-гинеколог Ольга Попова. Чаще всего причиной такой патологии являются изменения в маточных трубах:

— В норме труба свободно проходима для яйцеклетки. Внутренняя поверхность труб покрыта реснитчатым эпителием, который мерцает и помогает движению сперматозоидов к яйцеклетке, а затем продвижению оплодотворенной яйцеклетки в матку. Кроме того, сама труба совершает крупные перистальтические движения, помогающие этому процессу.

Нарушить эти тонкие механизмы может воспалительный процесс половых органов (как правило, на фоне ИППП). Это вызывает разрушение мерцательного эпителия, деформацию трубы, сужение её просвета (те самые спайки). В итоге нарушается транспорт оплодотворённой яйцеклетки, и она не «доходит» до нужного места, а прикрепляется, например, в трубе. Иногда из-за выраженного спаечного процесса оплодотворённая яйцеклетка вообще не попадает в трубы, а прикрепляется где-то в малом тазу или даже в брюшной полости.

Доктор подчёркивает, что внематочная беременность может развиться не только при зачатии естественным путем, но и после ЭКО:

— Хоть эмбрион искусственно помещается в полость матки, там может не оказаться благоприятных условий для его имплантации (например, когда есть хронический эндометрит). Плодное яйцо в поисках «лучшей жизни» может попасть в трубу или шейку матки и там начать развиваться. Если же и там ему «не понравится», оно просто отторгается организмом, и попытка ЭКО считается неудачной.

Опасность внематочной беременности заключается в том, что может произойти разрыв того места, к которому прикрепилось плодное яйцо, а это риск внутреннего кровотечения. Еще более опасными являются внематочные беременности, локализованные в узкой части трубы, толще матки или в шейке матки. В таких случаях врачам приходится удалять всю матку, чтобы остановить кровотечение.

Как заподозрить внематочную беременность?

Насторожить должны такие признаки, как задержка месячных, мажущие выделения из половых путей, ноющая боль внизу живота с одной стороны. Ещё более опасными симптомами являются острая боль с одной стороны, слабость, учащённое сердцебиение, бледность, холодный пот, обморочное состояние, что говорит о разрыве трубы и внутреннем кровотечении. Оно может быть настолько обильным, что женщине потребуется переливание крови.

— Внематочная беременность — хорошо изученная патология, при этом очень коварная. Она может маскироваться под острый аппендицит, холецистит, инфаркт миокарда. Поэтому раньше пациентки куда только ни попадали на первоначальном этапе, пока их, наконец, не привозили в гинекологическое отделение. Но бывает и наоборот. У нас был такой случай: пациентка 45 лет с задержкой месячных почувствовала резкую боль внизу живота, слабость, головокружение. Она была доставлена в гинекологию с подозрением на внематочную беременность. Обследование не установило беременности, зато на ЭКГ увидели острый инфаркт миокарда. Благодаря УЗИ и анализу на ХГЧ (обычно он растёт медленнее, чем при обычной маточной беременности) сегодня внематочную беременность диагностируют довольно быстро, и тяжёлые последствия крайне редки. Хотя бывают неординарные случаи и в современной медицинской практике:

— В 5 больнице Минска был случай, когда пациентка поступила на аборт с маточной беременностью, подтвержденной на УЗИ. Аборт был выполнен путём выскабливания, во время операции беременность подтвердилась. Через несколько дней после выписки эта же пациентка поступила с внутрибрюшным кровотечением из-за разорвавшейся трубы. Как оказалось, у нее было крайне редкое сочетание маточной и внематочной беременности.

Трубу можно сохранить, но не всегда

При внематочной беременности женщине обычно необходимо хирургическое вмешательство. Каким оно будет, зависит от срока беременности и степени поражения трубы.

— Если беременность выявлена на начальном этапе, можно лапароскопически «выдавить» плодное яйцо через отверстие трубы. Если срок большой, можно надсечь трубу и извлечь плодное яйцо через разрез. При выраженном растяжении, некрозе трубы или массивном кровотечении при её разрыве трубу удаляют.

Операции с сохранением трубы хороши тем, что женщина не лишается важного органа. Минус в том, часто происходят рецидивы внематочной беременности, ведь остаётся причина, которая её вызывала. У акушера-гинеколога был в практике такой случай:

— Женщину оперировали 7 раз из-за внематочной беременности то в одной, то в другой трубе. Тогда ЭКО не было так распространено, как сейчас, поэтому сохранение трубы было единственным шансом для женщины стать мамой в будущем.

Иногда вместо хирургического вмешательства при внематочной беременности врачи используют медикаментозный метод: в кровоток или местно в плодный мешок вводят цитостатик — препарат, препятствующий клеточному делению.

— Этот метод используют, когда проведение операции проблематично. Например, при многочисленных операциях, которые проводились ранее, а также при наличии послеоперационных спаек. Кроме того, это идеальный вариант для женщин с единственной маточной трубой, которые хотят сохранить шанс на естественное зачатие. Но такой метод не применяется широко, а лишь в исключительных случаях, поскольку речь идёт о препарате со множеством побочных эффектов — обычно его применяют для лечения рака.