В передаче «Тревожная кнопка» рассказали про жестокое убийство‚ которое потрясло жителей Слуцка. Погибла 41-летняя женщина. Все, кто знал эту семью, разводят руками — она и 34-летний случчанин‚ которого задержали по подозрению в убийстве‚ любили друг друга.

Квартира‚ в которой убили случчанку, встретила оперативников идеальной чистотой. В ней — ни капли крови. Мужчина вымыл не только нож, но и тело убитой женщины.

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Следователи восстановили ход событий. В тот вечер хозяйка квартиры и двое мужчин выпивали. Потом они поссорились. Гость ушёл, а пара — женщина с сожителем — продолжила выяснять отношения.

Ранее судимый сожитель погибшей случчанки уже сознался в убийстве и пошёл на сотрудничество со следствием. Он винит во всём алкоголь и то‚ что женщина отказала ему в сексуальной близости.

В отношении 34-летнего безработного случчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 139 УК РБ. Ему грозит от от 6 до 15 лет лишения свободы.

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