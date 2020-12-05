Не изображайте партизана на допросе. Как сохранить отношения, если вы изменили и ваш партнёр узнал об этом

Почему любимые нам изменяют, а мы изменяем им? И что делать, когда пара неожиданно превращается в треугольник? В такой ситуации нелегко обоим партнёрам, но рекомендации на тему «как дальше быть» принято давать только пострадавшей стороне. О том, какие шаги стоит предпринять инициатору адюльтера, если он хочет сохранить текущие отношения, помочь партнёру справиться с болью и постараться вернуть его или её доверие, рассказывает психолог и секс-терапевт

Представьте ситуацию, в которой стало известно, что вы изменили партнёру с другим человеком. Эти первые минуты, часы и дни и то, как вы себя поведёте, ваш партнёр будет вспоминать и прокручивать в голове ещё не раз.

Давайте рассмотрим несколько основных ошибок, которые усугубляют ситуацию и стоят бессонных ночей и душевного здоровья всем участникам процесса. Особенно, если вам дороги отношения с обманутым партнёром или партнёршей и вы хотите сохранить свою пару.

Тайное стало явным. Ведь вы время от времени невольно задумывались о том, что будет, если обман вскроется. Так что у вас есть очевидное преимущество: вы подготовлены к происходящему, а ваш любимый человек — нет, он (а) узнал (а) об этом только сейчас.

Итак, всё раскрылось. Неприятно быть источником боли для другого человека, но ситуация с изменой имеет двойную специфику: вы — причина, по которой другому больно, и вы же, скорее всего, тот, от кого ожидается утешение.

Вам стоит учесть, что поведение человека, которому вы изменили и который об этом только узнал, может быть амбивалентно: вас могут проклинать и одновременно искать вашей поддержки, вас могут прогонять и тут же убиваться оттого, что вы ушли.

Вам зададут тысячу вопросов и не захотят слушать ответов. Будьте к этому готовы. Так действует на человека острый стресс, и если вы что-то и должны вашему партнёру — так это не оставить его или её в этой ситуации хотя бы в первые часы или дни.

А есть ещё ваши собственные чувства вины и стыда, и они, к сожалению, довольно быстро перегорают в душевной топке и превращаются в… раздражение и гнев. Да, одна из самых распространённых реакций в такие моменты — гнев на партнёра.

Мы не любим чувствовать себя плохими, поэтому гнев быстро смещается на тех, кто нас — как нам кажется — заставляет такими себя чувствовать. Это отголоски нашего воспитания. Кого в детстве не корила учительница, кому не выговаривал отец? У нас у всех есть выработанная реакция на обвинения.

Но эта история — ваша. И поэтому сейчас именно вам придётся справляться и с собой, и с эмоциями другого.

Не делайте вид, что это не проблема

Отношения — дело двоих. И решать тут не только вам. Если вы считаете, что один раз ничего не значит, или секса не было, или ваша интимная переписка с коллегой — только дружба, или что вы были пьяны и не могли себя контролировать, но ваш партнёр или партнёрша видят это иначе — проблема есть. Как минимум проблема коммуникации между вами.

Не обесценивайте чувства партнёра, говоря «ну что ты разволновалась из-за ерунды». Ерунда ваша измена или нет — решаете теперь не вы один.

Нужно признать, что проблема есть.

Не обесценивайте вашу связь на стороне

Многие пострадавшие получают своеобразное облегчение, услышав, что «она тебе в подмётки не годится, просто меня на разнообразие потянуло/бес попутал». Один из болезненных вопросов в такие моменты: чего там было у него/неё, чего не было у меня? Чем он или она лучше?

На такие вопросы велик соблазн ответить: «ничем» — и начать расписывать мнимые и действительные минусы третьей стороны. Проявление милосердия? Но в долгосрочной перспективе фразы типа «она для меня ничего не значила», «это был случайный партнёр», «да он ни в какое сравнение с тобой не идёт» и прочее не помогают, потому что не объясняют, почему эта незначительная персона оказалась вам интереснее, чем ваши основные отношения, и зачем тогда вы на это пошли.

И ещё потому, что теперь вашему партнёру известно, что вы способны на случайные связи. И ещё потому, что однажды, когда всё уляжется, ваш партнёр или партнёрша осознают, что вы, вероятно, то же самое рассказывали другой стороне.

Что делать в такой ситуации? Например, отвечать: «Дело не в сравнениях. Дело во мне».

Не расхваливайте вашу связь на стороне

Вам кажется абсурдной такая рекомендация? Но так делают многие, думая объяснить своей рассерженной или расстроенной половине, почему так вышло. «Он классно целовался», «она так трогательно обо мне заботилась», «ты располнела, а она стройная», «ты вечно на работе, а он рядом…»

Смысл сводится к одному: «В наших отношениях мне чего-то не хватало, и я позаимствовал/а недостачу на стороне».

Воздержитесь от подобных оправданий. Ни один человек не может быть сведён к какому-то отдельному признаку: весу, возрасту, типу характера. И ни один признак или его отсутствие — не оправдание вашего выбора. А вот ранить такими замечаниями можно легко и надолго.

Не изображайте партизана на допросе

Особенно это нелепо или жестоко, когда вас практически «ловят за руку».

Твердить, что «ничего не было» и «ты всё придумываешь» там, где всё довольно ясно, это как ставить другого перед стеной, на которой крупными буквами написано: «У меня новая жизнь без тебя — и так оно и будет».

Многим пойманным на измене будто бы кажется, что если о чём-то молчать, то оно скорее забудется. Это не так. Подобным избеганием разговора вы ещё раз отвергаете партнёра/партнёршу. Если ваша цель — сохранить отношения или закончить их мирно, то это плохая тактика.

Оставайтесь в контакте. Вы можете отказываться что-то комментировать, вы можете лимитировать время разговоров и назначать для них место, но только не играйте в молчанку.

Не рассказывайте всё до мельчайших деталей

Информация, о которой вас сейчас просят, — не просто информация. Ваш партнёр проходит через попытку соединения двух миров: прежнего и открывшегося ему. И ему кажется, что вы, зная обе стороны, имеете ответы на все его вопросы.

Но это не так. Вы сейчас тоже в не самом стабильном эмоциональном состоянии, более того (забегая вперед), стыд, вина и гнев — плохие советчики. При каждом вопросе продумывайте последствия от ответа для всех сторон!

На вопрос «Где он/a живет?» вряд ли нужно давать точный адрес, эта информация принадлежит не вашей паре, а ещё и третьему человеку — любовнику или любовнице. А вот вопрос: «Как долго это продолжалось» или «Как давно это закончилось» — как раз про вас двоих. На него можно и нужно отвечать.

Знайте, что это — долгий процесс

«Ну, я уже извинился» (час назад или вчера) — не сработает. Измена — это не наступить на ногу и сказать «извини». Измена запускает процесс переосмысления отношений с самого их начала. Поэтому настройтесь на то, что одним серьёзным разговором не обойдётся.

Нужно терпеть и налаживать коммуникацию.

Удержите партнёра/партнёршу от опрометчивых поступков

Я вполне уверена, что вы вмешаетесь, если жена хочет исцарапать ключами вашу машину или выбросить за окно ваши вещи. Я надеюсь, что вы вмешаетесь, если она захочет навредить себе.

Но, к великому моему удивлению, в нашей культуре мужчины нередко остаются наблюдателями, когда жена ищет встречи с любовницей. Или когда она в состоянии аффекта срывается на детей.

Многим даже кажется, что они не имеют права вмешиваться, так как виноваты и в данный момент не имеют права голоса.

Женщины редко сталкивают лбами своих партнёров и чаще делают всё, чтобы никто не пострадал. В любом случае ответственность за измену принадлежит вам, и купировать последствия — вам же. Сделайте всё, что от вас зависит, чтобы все вовлечённые остались живы и целы. Только учтите, что вмешиваться — не означает грозить жене «вырвать ноги», если она навредит любовнице.

Вмешаться — это помочь. Что сложно, поскольку вы можете быть последним человеком, которому это позволят и которого верно поймут, если он или она станет защищать третью сторону.

Будьте рядом и успокаивайте. Либо позовите на помощь кого-то, кому доверяет ваш партнёр или партнёрша и кто может удержать их от опрометчивых поступков. Но никакого насилия!