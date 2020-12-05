Эхо недели: трубу заменили, свиней закрыли, но землю под кладбище не выделили

На этой неделе случчане писали благодарности медикам и письма Деду Морозу, ездить на автобусах стало дороже, а у некоторых историй «Кур'ера» вышла вторая серия.

По следам публикаций «Кур'ера»

В пятницу, 27 ноября, «Кур'ер» писал о том, как жильцы дома на улице Ленина уже 5 лет страдают от зловоний из подвала. Вечером этого же дня жители позвонили в редакцию и рассказали, что за один день в доме заменили старую трубу и вывезли пропитанные канализационными стоками опилки из подвала. Также мы публиковали видеофакт, как в Безверховичах чьи-то свиньи роют землю на кладбище. После этого в редакцию обратился председатель Серяжского сельисполкома и рассказал, что свиньи уже под присмотром. Ещё два года назад жители Ячево встречались с чиновниками и требовали выделить им место под кладбище. На этой неделе оказалось, что хоть чиновники из Слуцка сделали всё, что от них зависело, сельхозземлю под захоронения не выделяют вышестоящие органы.

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Политика

Шахтёры «Беларуськалия» продолжают присоединяться к стачке.

к стачке. Ксендза из Россон осудили на 10 суток за то, что он запостил в соцсети плакат дизайнера Цеслера — уроженца Слуцка. Сам художник выступил в защиту ксендза.

Коронавирус

В Слуцком ЖКХ рассказали, как часто сейчас дезинфицируют подъезды. А позже в центре города заметили работника ЖКХ, который опрыскивал урны. В Слуцке продолжает расти число заражённых коронавирусом. «Кур'ер» с помощью Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии продолжает рассказывать о нюансах масочного режима. Почитайте, нужны ли маски на рынке.

Общество

Министр труда и соцзащиты рассказала, в каком случае в Беларуси могут сократить декретный отпуск. Также министр рассказала о прибавке к пенсиям.

Во вторник, 1 декабря, отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. Почитайте, сколько в Слуцком районе сейчас зарегистрировано ВИЧ-инфицированных и как COVID-19 повлиял на тестирование и лечение ВИЧ.

В городе и районе

В Слуцке подорожал проезд в автобусах на 10 копеек.

в автобусах на 10 копеек. Будут ли детские новогодние утренники — пока не особо понятно.

— пока не особо понятно. В среду по городскому парку бегала косуля.

Происшествия

В Слуцке на улице Ивановского в прошлые выходные убили женщину. Следственный комитет рассказал некоторые подробности этого убийства. Все, кто знал эту семью, разводят руками — она и 34-летний случчанин‚ которого задержали по подозрению в убийстве‚ любили друг друга. Это не единственное происшествие со смертельным исходом. В одной из квартир нашли тело мужчины.

Также следователи завершили расследование дела бывшего директора филиала Слуцкого сыродельного комбината. Его обвиняют в том, что он получил взятку в виде новой кухни и нанёс крупный ущерб комбинату.

А ещё случчанин попытался похитить утюг из магазина. И утюг отобрали, и завели уголовное дело.

На перекрёстке возле Софии Слуцкой 4 декабря сбили пешехода.

Люди

Анастасия Демидович, случчанка, которая умерла от рака, некоторое время по просьбе «Кур'ера» вела записи о своей болезни. На этой неделе мы опубликовали их. Почитайте, что чувствовала эта совсем молодая девушка, столкнувшись со страшной бедой.

Инна Давидовская из деревни Гольчичи Слуцкого района находит способы творчески самореализоваться внутри сельской жизни. Она расписывает камни и ворота, участвует в самодеятельных постановках и в простые бытовые дела привносит креатив.

Почитать и посмотреть

На прошлой неделе «Кур'ер» попросил читателей написать благодарности медикам, чтобы морально их поддержать. Почитайте, что написали случчане работникам ЦРБ.

Пока взрослые писали медикам, малыши писали Дедушке Морозу. Почитайте, какие трогательные и забавные послания маленькие случчане прислали на акцию «Кур'ера» «Письмо Деду Морозу».