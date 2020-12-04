За пост с плакатом случчанина Цеслера в соцсети ксендза из Россон осудили на 10 суток

Из социальных сетей друзей Вячеслава Борка стало известно, что ксёндз из городского посёлка Россоны получил 10 суток ареста. Отбывать наказание священник будет в Новополоцке.

3 декабря Вячеслав Борок, католический священник, был осуждён на 10 суток по статье 17.10 КоАП («Пропаганда и (или) публичная демонстрация, изготовление и (или распространение нацистской символики или атрибутики»). На суд поддержать ксендза пришли епископ Витебский Олег Буткевич и кс. Виктор Жук SJ.

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Штраф наложен за размещение в Instagram картины уроженца Слуцка, дизайнера Цеслера «Стоп лукашизм!». По словам самого художника, картина имеет антифашистскую и антитоталитарную направленность.

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