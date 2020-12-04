Случчанка пожаловалась на отключение электричества в Варковичах. Мы узнали, почему в деревне не было света

В «Кур'ер» обратилась жительница Варковичей. Она рассказала, что по вечерам в деревне на пару часов отключают свет, и пожаловалась, что сейчас зима и во многих домах отопление и горячая вода есть за счёт электрического котла, у всех — холодильники, кроме этого, у кого-то есть дети, которым необходимо делать уроки.

Случчанка попросила выяснить, по какой причине в деревне отключают электричество и как долго это продлится. «Кур'ер» адресовал этот вопрос Геннадию Пацу, начальнику Слуцкого РЭС.

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Вот, что он нам ответил:

«Производят ремонт: замену грозотроса на линии 330 кВ. Для того, чтобы монтёров не убило, отключают и нашу линию (в Слуцком районе. — Прим. ред.), которая находится ниже. Работы на таких высоковольтных линиях начинаются зимой, потому что поля освободились от посевов.

Жителей заранее предупредили, расклеили объявления. Также письменно предупредили сельсовет, райисполком.

Отключение электричества было только вчера и сегодня (3 и 4 декабря. — Прим. ред.). Под него попали Молотково, Уланово и Варковичи. Сегодня в шесть вечера свет будет. Работы пойдут дальше по линии".