С середины декабря белорусы будут больше платить за письма, посылки и стационарные телефоны

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси внесло изменения на услуги почтовой и электросвязи общего пользования. Данное решение было принято 4 декабря и через десять дней вступит в силу.

Согласно документу, абонентская плата за отдельный стационарный телефон при повременной оплате вырастет до 3,59 рубля в месяц (сейчас 3,44 рубля), за спаренный и имеющий разные номера — с 2,78 до 2,9 рубля в месяц.

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Одна минута разговора будет стоить 0,0073 рубля по городу,

будет стоить 0,0073 рубля по городу, а минута междугородней связи подорожает до 0,0192 рубля (при соединении без помощи телефониста) и до 0,0288 рубля (при соединении с помощью телефониста).

Что касается услуг почтовой связи, то стоимость пересылки простых отправлений (почтовой карточки, письма массой до 20 граммов и бандероли массой до 20 граммов) по территории Беларуси увеличивается за одно отправление