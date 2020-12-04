С 1 января 2021 года изменятся ставки единого налога для ИП. Какой единый налог будут платить ипэшники в следующем году, «Кур'еру» рассказали специалисты налоговой инспекции по Слуцкому району.
Они также обратили внимание ИП, что по отдельным видам деятельности ставки единого налога увеличатся.
|Осуществляемый вид деятельности
|Ставки единого налога за месяц, рублей
|Слуцк, Солигорск
|Любань, Копыль, Старые Дороги
|1.1. техническое обслуживание и ремонт автомобилей, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
|219
|162
|1.2. ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий, производство одежды, производство обуви, производство готовых текстильных изделий, кроме одежды, производство ковров и ковровых изделий, стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
|60
|46
|1.3. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
|99
|72
|1.4. деятельность такси, деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включённого в другие группировки, деятельность пассажирского речного транспорта, деятельность грузового речного транспорта, деятельность грузового автомобильного транспорта
|117
|101
|1.5. общее строительство зданий, специальные строительные работы
|122
|98
|1.6. медицинская, в том числе стоматологическая, практика, прочая деятельность по охране здоровья
|147
|104
|1.7. деятельность по чистке и уборке, деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
|30
|24
|1.8. предоставление мест для краткосрочного проживания (за каждую сдаваемую жилую комнату в квартире, жилом доме, за каждый садовый домик, за каждую дачу)
|89
|77
|1.9. сдача в аренду (субаренду), наём (поднаём) жилых помещений, садовых домиков, дач, машино-мест (за каждую сдаваемую жилую комнату в квартире, жилом доме, за каждый садовый домик, за каждую дачу, за каждое машино-место), кроме предоставления мест для краткосрочного проживания
|16
|13
|1.10. иные виды работ и услуг, не поименованные в подпунктах 1.1−1.9 настоящего пункта
|93
|74
|1.11. розничная торговля товарами, отнесёнными к следующим группам товаров:
|1.11.1. хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция
|62
|50
|1.11.2. овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград
|82
|59
|1.11.3. иные продовольственные товары (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков)
|103
|94
|1.11.4. автомототранспортные средства
|335
|315
|1.11.5. одежда из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), ковры и ковровые изделия, сложные бытовые электротовары (кроме электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых)
|274
|233
|1.11.6. иные непродовольственные товары (за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приёмников цветного и чёрно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям)
|94
|83
|1.12. общественное питание через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий)
|132
|102
В налоговой отмечают, что ИП в соответствии с Налоговым кодексом свободны в выборе системы налогообложения, то есть уплата единого налога не является обязательной.
В этой связи индивидуальные предприниматели — плательщики единого налога — могут самостоятельно выбрать режим налогообложения:
- может быть сохранён режим уплаты единого налога;
- может быть выбрана упрощённая система налогообложения (далее — УСН) при соблюдении условий для её применения, установленных главой 32 НК;
- может применяться общеустановленная система с уплатой подоходного налога с физических лиц.
Если ИП изъявит желание применять УСН с 2021 года, то он должен представить в налоговый орган по месту постановки на учёт уведомление о переходе на УСН не позднее 31 декабря 2020 года по форме, установленной постановлением МНС Республики Беларусь от 3 января 2019 года № 2 «Об исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин), иных платежей» (приложение 36).
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