С 1 января 2021 года изменятся ставки единого налога для ИП. Какой единый налог будут платить ипэшники в следующем году, «Кур'еру» рассказали специалисты налоговой инспекции по Слуцкому району.

Они также обратили внимание ИП, что по отдельным видам деятельности ставки единого налога увеличатся.

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Осуществляемый вид деятельности Ставки единого налога за месяц, рублей Слуцк, Солигорск Любань, Копыль, Старые Дороги 1.1. техническое обслуживание и ремонт автомобилей, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 219 162 1.2. ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий, производство одежды, производство обуви, производство готовых текстильных изделий, кроме одежды, производство ковров и ковровых изделий, стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий 60 46 1.3. предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 99 72 1.4. деятельность такси, деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включённого в другие группировки, деятельность пассажирского речного транспорта, деятельность грузового речного транспорта, деятельность грузового автомобильного транспорта 117 101 1.5. общее строительство зданий, специальные строительные работы 122 98 1.6. медицинская, в том числе стоматологическая, практика, прочая деятельность по охране здоровья 147 104 1.7. деятельность по чистке и уборке, деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 30 24 1.8. предоставление мест для краткосрочного проживания (за каждую сдаваемую жилую комнату в квартире, жилом доме, за каждый садовый домик, за каждую дачу) 89 77 1.9. сдача в аренду (субаренду), наём (поднаём) жилых помещений, садовых домиков, дач, машино-мест (за каждую сдаваемую жилую комнату в квартире, жилом доме, за каждый садовый домик, за каждую дачу, за каждое машино-место), кроме предоставления мест для краткосрочного проживания 16 13 1.10. иные виды работ и услуг, не поименованные в подпунктах 1.1−1.9 настоящего пункта 93 74 1.11. розничная торговля товарами, отнесёнными к следующим группам товаров: 1.11.1. хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция 62 50 1.11.2. овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград 82 59 1.11.3. иные продовольственные товары (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков) 103 94 1.11.4. автомототранспортные средства 335 315 1.11.5. одежда из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), ковры и ковровые изделия, сложные бытовые электротовары (кроме электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых) 274 233 1.11.6. иные непродовольственные товары (за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приёмников цветного и чёрно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям) 94 83 1.12. общественное питание через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий) 132 102

В налоговой отмечают, что ИП в соответствии с Налоговым кодексом свободны в выборе системы налогообложения, то есть уплата единого налога не является обязательной.

В этой связи индивидуальные предприниматели — плательщики единого налога — могут самостоятельно выбрать режим налогообложения:

может быть сохранён режим уплаты единого налога;

может быть выбрана упрощённая система налогообложения (далее — УСН) при соблюдении условий для её применения, установленных главой 32 НК;

может применяться общеустановленная система с уплатой подоходного налога с физических лиц.

Если ИП изъявит желание применять УСН с 2021 года, то он должен представить в налоговый орган по месту постановки на учёт уведомление о переходе на УСН не позднее 31 декабря 2020 года по форме, установленной постановлением МНС Республики Беларусь от 3 января 2019 года № 2 «Об исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин), иных платежей» (приложение 36).

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