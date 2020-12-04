200 исследований в день, работа в выходные и ночью. Как трудится клинико-диагностическая лаборатория Слуцкой ЦРБ во время второй волны CОVID

Как работает клинико-диагностическая лаборатория Слуцкой центральной районной больницы в период второй волны CОVID-19 и в чём преимущество исследований, проводимых лабораторно, рассказал «Слуцкий край».

Валентина Валентиновна МАШКО, врач лабораторной диагностики (заведующий) клинико-диагностической лаборатории:

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— В нашей лаборатории определяют наличие антител в сыворотке крови иммунохроматографическим методом. Определяются иммуноглобулины М и G. Иммуноглобулины М являются ранним маркером заболевания коронавирусной инфекцией. Появляются они в сыворотке крови человека обычно на 5 — 7 сутки после начала заболевания. Иммуноглобулины G появляются обычно к концу 14-х суток. После выздоровления пациента иммуноглобулины остаются в его крови, обеспечивая дальнейший иммунитет против данной инфекции.

Согласно приказу Министерства здравоохранения, лицам, которые являются контактами первого уровня, на седьмой день делается тест на коронавирусную инфекцию методом ПЦР (полимерная цепная реакция), который выполняется в межрайонной лаборатории в Солигорске, или на 9-й день — тест на антитела. Детскому населению также проводится исследование методом ПЦР. При этом делается забор материала из слизистой носа и зева на определение наличия самого вируса.

Наша лаборатория работает круглосуточно и по необходимости в любое время суток проводится исследование на наличие антител в сыворотке крови (иммуноглобулинов М и G). Так, единичная проба делается в течение получаса. Для этого надо кровь отцентругировать (занимает 7 — 8 минут), затем сыворотку крови нанести на тест-кассету и подождать 15 минут. После чего результат вписываем в журнал и передаём лечащему врачу или пациенту.

В будние дни делаем около 200 таких исследований, немного меньше — в выходные дни. Тесты делаем пациентам с подозрением на CОVID-19, а также контактам первого уровня, у которых имеются признаки респираторных заболеваний, для уточнения диагноза — коронавирусная инфекция или ОРИ.

Потребность в реагентах и других необходимых материалах для проведения исследования, конечно, возросла, но по мере необходимости они нам поставляются.

Согласно приказу Минздрава, чувствительность и специфичность тестов, с которыми мы работаем, должна быть не менее 95 — 96 процентов. Мы работаем с тестами чувствительностью и специфичностью 98 — 99 процентов, — подчеркнула Валентина Валентиновна. — Это первое. Вторая немаловажная деталь, что для проведения теста нужен навык. Почему? Ведь при проведении теста интенсивность «полоски» зависит от наличия титра антител и, особенно на ранних стадиях, она может быть еле заметная и неопытный человек её может не распознать. Поэтому выполнение этого теста мы доверяем исключительно врачам — специалистам с высшим образованием, которые имеют навык работы в лаборатории.

Вообще сам метод для нас не новый. Таким методом мы выполняем и другие исследования: на ротовирус и энтеровирус, криптоспоридии и кардиомаркеры, D-димеры, определяя другие показатели.

К слову, если наличие иммуноглобулинов М, G — это уже развёрнутая стадия заболевания, то наличие только иммуноглобулинов G означает, что человек уже переболел.

Сделать тест на коронавирусную инфекцию можно и ребёнку, как по назначению врача, так и на платной основе. Кстати, в последнем случае существует запись, придётся подождать день-два. По направлению врача принимаем в тот же день. Если человек решил сделать тест самостоятельно, то результат выдаётся ему на руки в течение двух часов. При условии положительного результата врач выписывает таким пациентам больничный.

К лицам, которые являются контактами первого уровня, выезжают бригады, состоящие в том числе из процедурных медсестёр поликлиники по обслуживанию взрослого населения. Они берут все анализы, необходимые для исследования. Это и биохимия, и анализ крови клинический, и D-димеры, и на коронавирус.

Дежурим и в выходные дни, выполняем исследования для пациентов, которые находятся на стационарном лечении. Пациентам, которые поступают в стационар, исследование крови на коронавирусную инфекцию выполняем в тот же день.

— С приходом второй волны число исследований возросло в три раза, работа стала напряжённее, но мы справляемся, — отмечает Елена Николаевна Качура, врач лабораторной диагностики высшей квалификационной категории клинико-диагностической лаборатории. — Ранее использовали тесты отечественного производства, теперь пользуемся китайскими. И те, и другие определяют достаточно точно. В лаборатории Елена Николаевна работает 25 лет. Считает, что многое тем не менее зависит и от профессионализма, личного отношения к делу. А от результатов работы специалистов лаборатории напрямую зависит успех в лечении населения, выздоровление людей.