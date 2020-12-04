В костёлах Беларуси из-за пандемии отменили традиционные рождественские встречи

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, как сообщает catholic.by, традиционные рождественские встречи и деление облаткой с участием иерархов отменяются.

Такое распоряжение, заботясь о духовном и физическом здоровье людей, принято архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, митрополитом Минско-Могилёвским, 3 декабря.

При этом, как говорится в сообщении главы Римско-католической церкви в Беларуси, в приходах, по решению настоятелей, верующих можно пригласить на мессу или другие богослужения, помолиться и символически поделиться с ними облаткой.

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Традиционное пастырское посещение домов и квартир верующих может происходить исключительно по приглашению конкретной семьи или лица и в соответствии с рекомендациями Минздрава в условиях пандемии.

В распоряжении также указано, что традиционные рождественские вертепы-ясли в костёлах и часовнях должны устанавливаться так, чтобы исключить возможность скопления большого количества людей возле них.