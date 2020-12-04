«Много ли в Европе государств, где родители просят „подаяние“?» Житель Слуцка о благотворительности через ТВ

О благотворительности. Часто по телевидению в рекламном блоке «крутят» ролик о том, чтобы телезрители материально помогли родителям, у которых дети страдают тяжёлыми заболеваниями: то ли на операцию за рубежом, то ли на дорогостоящие лекарства.

В связи с этим у меня два вопроса:

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Много ли в Европе государств, где родители просят «подаяние»? Неужели государство не в состоянии помочь таким семьям?

И ещё. Закрадывается мысль, что кто-то на этом «греется», потому как после набора *222*7-//- вместо оговорённых 2 рублей высчитывается 5. Дело ведь не в деньгах (для этих целей не жалко, только бы помогло), но почему высчитывается не 2, а 5 рублей?

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