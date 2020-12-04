На рынке есть варенье из дыни, внешне очень похожее на наш мёд. Цены на виноград практически одинаковые — 4,5 рубля, разве что «некондицию» можно найти по цене от 2 рублей. Щавель консервированный оценивают в 3 рубля за 0,5 литра. Много вязаных шерстяных носков, которые умельцы оценивают весьма демократично. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 4 декабря.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,6 рубля

Капуста пекинская — 2,5 рубля

Капуста квашеная — 3 рубля (1 кг)

Картофель молодой — 0,65 рубля

Помидоры — 2,5 рубля

Огурцы — 3,5−3,8 рубля

Морковь — 0,48 рубля

Свёкла свежая — 0,41 рубля

Сладкий перец — 1,5−3,5 рубля

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (1 кг)

Дайкон (большой белый редис) — 2 рубля (1 кг)

Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Бобы — 2 рубля

Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)

Тыква домашняя — 1 рубль (1 кг)

Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Корень имбиря — 18 рублей.

Фрукты, ягоды

Варенье из дыни — 5 рублей (0,5 литра)

Фейхоа — 6,5 рубля

Авокадо — 15 рублей

Гранат — 5−5,5 рубля

Абрикосы — 5 рублей

Нектарин — 6,5 рубля

Яблоки домашние — 2 рубля

Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (целлофановый пакет)

Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый)

Виноград — 4,5 рубля

Апельсины — 2,5−5 рублей

Мандарины — 3,5−5,5 рубля

Лимоны — 4,5 рубля

Бананы — 3 рубля

Киви — 4,8 рубля

Хурма — 3−5 рублей

Грейпфрут — 6 рублей

Орех грецкий — 10−12 рублей

Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 7 рублей (1 кг), 0,5−1 рубль (пучок).

Мёд

Мёд гречишный — 9 рублей (0,5 литра).

Саженцы

Лук-севок — 3,8 рубля (1 кг).

Приправы

Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов).

Шерстяные носки, пинетки