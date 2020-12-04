На рынке есть варенье из дыни, внешне очень похожее на наш мёд. Цены на виноград практически одинаковые — 4,5 рубля, разве что «некондицию» можно найти по цене от 2 рублей. Щавель консервированный оценивают в 3 рубля за 0,5 литра. Много вязаных шерстяных носков, которые умельцы оценивают весьма демократично. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 4 декабря.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,6 рубля
- Капуста пекинская — 2,5 рубля
- Капуста квашеная — 3 рубля (1 кг)
- Картофель молодой — 0,65 рубля
- Помидоры — 2,5 рубля
- Огурцы — 3,5−3,8 рубля
- Морковь — 0,48 рубля
- Свёкла свежая — 0,41 рубля
- Сладкий перец — 1,5−3,5 рубля
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (1 кг)
- Дайкон (большой белый редис) — 2 рубля (1 кг)
- Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Бобы — 2 рубля
- Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Тыква домашняя — 1 рубль (1 кг)
- Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Корень имбиря — 18 рублей.
Фрукты, ягоды
- Варенье из дыни — 5 рублей (0,5 литра)
- Фейхоа — 6,5 рубля
- Авокадо — 15 рублей
- Гранат — 5−5,5 рубля
- Абрикосы — 5 рублей
- Нектарин — 6,5 рубля
- Яблоки домашние — 2 рубля
- Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (целлофановый пакет)
- Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый)
- Виноград — 4,5 рубля
- Апельсины — 2,5−5 рублей
- Мандарины — 3,5−5,5 рубля
- Лимоны — 4,5 рубля
- Бананы — 3 рубля
- Киви — 4,8 рубля
- Хурма — 3−5 рублей
- Грейпфрут — 6 рублей
- Орех грецкий — 10−12 рублей
- Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 7 рублей (1 кг), 0,5−1 рубль (пучок).
Мёд
- Мёд гречишный — 9 рублей (0,5 литра).
Саженцы
- Лук-севок — 3,8 рубля (1 кг).
Приправы
- Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов).
Шерстяные носки, пинетки
- Шерстяные носки взрослые, толстые — 5 рублей
- Шерстяные носки взрослые, тонкие — 3 рубля
- Пинетки детские — 4 рубля.