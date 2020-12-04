На рынке есть варенье из дыни, внешне очень похожее на наш мёд. Цены на виноград практически одинаковые — 4,5 рубля, разве что «некондицию» можно найти по цене от 2 рублей. Щавель консервированный оценивают в 3 рубля за 0,5 литра. Много вязаных шерстяных носков, которые умельцы оценивают весьма демократично. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 4 декабря.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,6 рубля
  • Капуста пекинская — 2,5 рубля
  • Капуста квашеная — 3 рубля (1 кг)
  • Картофель молодой — 0,65 рубля
  • Помидоры — 2,5 рубля
  • Огурцы — 3,5−3,8 рубля
  • Морковь — 0,48 рубля
  • Свёкла свежая — 0,41 рубля
  • Сладкий перец — 1,5−3,5 рубля
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5,5 рубля (1 кг)
  • Дайкон (большой белый редис) — 2 рубля (1 кг)
  • Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Бобы — 2 рубля
  • Плоды шиповника — 2 рубля (1 литр)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
  • Тыква домашняя — 1 рубль (1 кг)
  • Семечки тыквенные домашние — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Корень имбиря — 18 рублей.

Фрукты, ягоды

  • Варенье из дыни — 5 рублей (0,5 литра)
  • Фейхоа — 6,5 рубля
  • Авокадо — 15 рублей
  • Гранат — 5−5,5 рубля
  • Абрикосы — 5 рублей
  • Нектарин — 6,5 рубля
  • Яблоки домашние — 2 рубля
  • Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (целлофановый пакет)
  • Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (200-граммовый)
  • Виноград — 4,5 рубля
  • Апельсины — 2,5−5 рублей
  • Мандарины — 3,5−5,5 рубля
  • Лимоны — 4,5 рубля
  • Бананы — 3 рубля
  • Киви — 4,8 рубля
  • Хурма — 3−5 рублей
  • Грейпфрут — 6 рублей
  • Орех грецкий — 10−12 рублей
  • Зелень (петрушка, укроп, щавель, лук) — 7 рублей (1 кг), 0,5−1 рубль (пучок).

Мёд

  • Мёд гречишный — 9 рублей (0,5 литра).

Саженцы

  • Лук-севок — 3,8 рубля (1 кг).

Приправы

  • Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов).

Шерстяные носки, пинетки

  • Шерстяные носки взрослые, толстые — 5 рублей
  • Шерстяные носки взрослые, тонкие — 3 рубля
  • Пинетки детские — 4 рубля.