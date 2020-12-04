В каких домах Слуцка не будет света 7, 8 и 9 декабря

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

7 декабря с 8.30 до 16.00 по адресам:

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ул. Мельничная, № 6.

8 декабря с 8.30 до 17.00 по адресам:

ул. Гагарина, №№ 4−8 (чётные), 12−20 (чётные);

ул. Ленина, № 286−290 (чётные).

9 декабря с 8.30 до 16.30 по адресам:

ул. Заречная, №№ 2−7 (нечётные), 4, 11;

ул. М. Богдановича, №№ 103, 124−136 (чётные), 148−152 (чётные), 156а, 164, 168;

ул. Пушкина, № 3−21 (нечётные), 22;

ул. Дружная, № 7;

ул. Кирова, №№ 2, 4−6, 10, 12, 14;

ул. Надречная, №№ 1−12, 14−16, 18−22 (чётные);

пер. Надречный, №№ 1−5, 7−12, 14−20 (чётные).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.