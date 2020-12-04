Случчанка показала, как сделать новогоднюю ёлку из фоамирана. Пошаговый мастер-класс с фото

Ольга Паздерина
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Амина Палазник вдохновилась мастер-классом новогодней ёлки из фетра, который недавно публиковал «Кур'ер». Она сделала новогоднее дерево из фоамирана и сняла для нас пошаговую инструкцию.

  • Иранский фоамиран толщиной 1 мм порезать на полоски шириной 3 см. Размер куска материала — 60 на 70 см (1).
Случчанка показала, как сделать новогоднюю ёлочку из фоамирана. Пошаговый мастер-класс (фото)
Фотографии предоставила Амина Палазник
  • Каждую полоску надрезать ножницами, чтобы получилась бахрома (2, 3).
  • Утюг разогреть (указатель «2», как для хлопка), аккуратно приложить основание бахромы (4).

Случчанка показала, как сделать новогоднюю ёлочку из фоамирана. Пошаговый мастер-класс (фото)

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  • Взять конус из пенопласта высотой 25 см (5) и швейные булавки (6). Они продаются в магазине для рукоделия.

Случчанка показала, как сделать новогоднюю ёлочку из фоамирана. Пошаговый мастер-класс (фото)

  • Начинать сборку ёлочки по кругу, начиная с основания конуса, накладывая бахрому внахлёст (7, 8, 9, 10).

Случчанка показала, как сделать новогоднюю ёлочку из фоамирана. Пошаговый мастер-класс (фото)

Случчанка показала, как сделать новогоднюю ёлочку из фоамирана. Пошаговый мастер-класс (фото)

  • Украшаем ёлочку по своему вкусу (11).

Случчанка показала, как сделать новогоднюю ёлочку из фоамирана. Пошаговый мастер-класс (фото)

Новогодняя ёлочка готова!

Случчанка показала, как сделать новогоднюю ёлочку из фоамирана. Пошаговый мастер-класс (фото)

Если вы хотите поделиться способом изготовления своих новогодних украшений и подарков, присылайте фото и пишите на редакционный адрес газеты: info@kurjer.info.