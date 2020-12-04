Случчанка показала, как сделать новогоднюю ёлку из фоамирана. Пошаговый мастер-класс с фото

Амина Палазник вдохновилась мастер-классом новогодней ёлки из фетра, который недавно публиковал «Кур'ер». Она сделала новогоднее дерево из фоамирана и сняла для нас пошаговую инструкцию.

Иранский фоамиран толщиной 1 мм порезать на полоски шириной 3 см. Размер куска материала — 60 на 70 см (1).

Каждую полоску надрезать ножницами, чтобы получилась бахрома (2, 3).

Утюг разогреть (указатель «2», как для хлопка), аккуратно приложить основание бахромы (4).

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Взять конус из пенопласта высотой 25 см (5) и швейные булавки (6). Они продаются в магазине для рукоделия.

Начинать сборку ёлочки по кругу, начиная с основания конуса, накладывая бахрому внахлёст (7, 8, 9, 10).

Украшаем ёлочку по своему вкусу (11).

Новогодняя ёлочка готова!