Нужны ли маски на рынке и кого уже оштрафовали. Про масочный режим в Слуцке

Масочный режим в Слуцке действует уже почти три недели, но до сих пор у жителей возникают вопросы. Случчанка Марина прислала в «Кур'ер» несколько.



На часть вопросов «Кур'ер» уже отвечал с помощью Павла Кучко, главного санитарного врача Слуцкого района. Но напомним ещё раз.

«Нужно ли носить маску на улице или на прогулке, когда в радиусе 1,5 метра нет посторонних? Замечаю, многие, выходя из магазина, снимают маски. Могут ли за это привлечь и выписать штраф?»

Если человек идёт по улице, то маска необязательна, особенно если человек соблюдает дистанцию в 1,5 метра. Масочный режим действует только в закрытых помещениях. На открытых пространствах маска не имеет смысла. За её отсутствие никто не оштрафует.

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«Обязательно ли ношение масок в школах детям, которым нет 14 лет?»

В методических рекомендациях Минздрава сказано, что дети старше 14 лет носят маски по желанию, а это значит, что они не обязательны. Про более младших детей в документе ничего не указано. И тут речь идёт только о школьниках во время образовательного процесса. Других нормативов для детей нет.

«Обязаны ли продавцы на рынке работать в масках? И как быть покупателям?»

В решении Миноблисполкома говорится, что масочный режим действует в объектах торговли и общепита. По санитарным правилам продавцы на рабочих местах обязаны носить маски, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию в 1−1,5 метра.

Если на рынке закрытый павильон, то маски для покупателя необходимы. Если открытый, то маска не нужна, но при условии, что человек соблюдает дистанцию. Это вряд ли получится, потому что всё равно покупатель контактирует с продавцом, даже на открытом воздухе. Поэтому на рынке покупателям лучше надевать маску.

«Какие предусмотрены наказания за нарушения масочного режима? В чьих полномочиях привлечь нарушителя?»

Посетителя или клиента никто штрафовать не будет. Ответственность несёт субъект хозяйствования — административное наказание грозит руководителю. Размер штрафа (ст. 16.8 КоАП. — Прим. ред.) для физлица — до 30 базовых величин (до 810 рублей), для индивидуального предпринимателя — до 200 базовых величин (до 5400 рублей), а для юридического лица — до 500 базовых (до 13 500 рублей).

Объекты торговли и общепита контролирует Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии. С 16 ноября санитарная служба оштрафовала только два магазина. В протоколах была информация о неиспользовании масок продавцами, но это было не основным нарушением.

РАНЕЕ. Как в маске есть и пить в кафе и нужно ли носить её на улице. Новый «антиковидный» режим в Слуцке в вопросах и ответах.

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