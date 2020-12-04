4 декабря отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Письма с добрыми делами и пожеланиями приходят и Дедушке газеты «Кур'ер». Их редакция принимает до 20 декабря включительно.

Саша Корзун: учил младших братиков буквам и цифрам

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Мне 8 лет. Я учусь во втором классе. Я всегда помогал маме по дому. А ещё учил младших братиков Егора и Макара хорошим делам, цифрам и буквам. В школе я стараюсь учиться хорошо. Ещё я занимаюсь спортом и люблю играть на планшете.

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Дедушка Мороз, я хочу поздравить тебя и всех с наступающим Новым годом, пожелать счастья и чтобы был мир во всём мире.

А мне подари, пожалуйста, часы-браслет и по трактору братикам. А я дарю игрушку для твоей ёлки. С уважением, Саша Корзун".

Иван Шкурский: убирал мусор с друзьями во дворе

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Поздравляю тебя с наступающим праздником. Хочу немножко рассказать о себе. Зовут меня Шкурский Иван. Мне уже 8 с половиной лет. Учусь я в 3 «А» классе гимназии № 1. Учусь я хорошо, стараюсь как можно чаще радовать хорошими отметками своих родителей. В свободное от учёбы время хожу в бассейн, очень хочется научиться хорошо плавать. На выходных люблю гулять на улице со своими друзьями.

Вот, например, на летних каникулах я не только гулял, но и занимался полезными делами. Вместе с друзьями мы брали большой пакет и собирали разбросанный около наших домов мусор. Нашим родителям было очень приятно за нами наблюдать. Они гордились нами. Эту традицию мы продолжим и следующим летом.

Дедушка Мороз, на Новый год я бы хотел в подарок комплект защиты для катания на роликах (наколенники, перчатки) или 3D-ручку.

Всем людям нашей планеты и тебе, Дедушка Мороз, я желаю крепкого здоровья и счастья".

Что надо сделать, чтобы поучаствовать в акции

В акции участвуют дети от 3 до 12 лет.

Письма пишут дети, а не родители. Если ребёнок не умеет писать — принимаем видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

имя, фамилию ребёнка, возраст;

чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;

какой подарок желает к Новому году (этот пункт, прежде всего, на заметку родителям);

поздравление с наступающим Новым годом.

Новогодний подарок для Дедушки Мороза желателен, но не обязателен. Главное — рисует, создаёт и творит ребёнок, а родители лишь помогают.

В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Контакты

Письма присылайте:

на электронный адрес: vika@kurjer.info;

на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 53 или г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4;

приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте:

на электронную почту: vika@kurjer.info;

в Instagram @kurjer;

на Viber (+375 25) 959 29 90.

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур'ера» подключились предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах. Благодаря им ваши дети получат хорошие подарки и весёлый праздник. Пользуясь их услугами, вы вносите свой вклад в наше доброе дело.

1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Телефон: +375 (33) 664 69 36.

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156, ТЦ «Бонус» (Минск), ул. Ленина, 14 (Солигорск). Телефон: +375 (29) 317 43 46.

5. Дмитрий и Андрей Мироновы, грузовой и легковой шиномонтаж «Шинка в Слуцке»

Адрес: ул. Магистральная, здание магазина «Светофор».

ул. Магистральная, здание магазина «Светофор». Телефон: +375 (29) 525 43 21.

6. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

ТЦ «Маяк», 1-й этаж. Телефон: +375 (44) 777 33 44.

7. Магазин детских товаров «Карапуз»

Адрес: ул. Ленина, 126−1.

ул. Ленина, 126−1. Телефон: + 375 (25) 529 41 03, + 375 (17 95) 6 40 33.

8. Театр моды Vershina (Слуцк, Солигорск)

Телефоны: +375 (29) 675 675 3, +375 (29) 765 765 0.

9. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

Адрес: ул. Ленина 212.

ул. Ленина 212. Телефон: +375 (29) 768 26 08.