«Сын сказал, что меня в интернете показывают». Инспектор ГАИ из Слуцка рассказал гостелеканалу, как спас девочку

Нередки случаи, когда рядовые милиционеры, участковые, сотрудники Департамента охраны, патрульно-постовой службы становятся первыми, кто приходит на помощь. На этой неделе Александр Лукашенко объявил благодарность инспектору ГАИ из Слуцка, который спас девочку от смерти. Телеканал «Беларусь 1» пообщался с Дмитрием Семибратовым.

Реклама

Выезжая в деревню Гацук Слуцкого района, инспектор ГАИ Дмитрий Семибратов и подумать не мог, что рядовая разборка о нарушении правил парковки окажется ещё и спасением девочки.

Дмитрий Семибратов, старший инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ ОВД Слуцкого райисполкома:

«Я заметил, что у одного из подъездов собралось несколько человек, было видно, что они пытались оказать помощь. Я бросил документы напарнику на колени, даже напарник не понял, куда я побежал, подбегаю к людям. Вижу, что на земле на животе лежит ребёнок. Вижу, что ребёнок уже синеет. И пытается, как рыба, взять воздух. Я понимаю, что ребёнок задыхается, что он чем-то подавился. Потому что один из мужчин хлопал по спине ребёнка.

Я и в интернете видел, что и как в случае чего. И рассказывал мой родственник, когда-то в детстве он спас своего сына. Он также сделал. Ребёнка обхватил двумя руками, сделал зацеп перед солнечным сплетением и произвёл несколько движений. Там была пластинка для выравнивания зубов и кусок булки. Ребёнок сделал несколько вздохов затяжных, видно, что начал дышать. Стало розоветь личико.

На следующий день утром дежурный по РОВД, просматривая записи регистратора, решил придать огласку. Я увидел в интернете утром. Прибежал ребёнок, сын, сказал, что меня в интернете показывают, как девочку спас. Не считаю, что это героический поступок. Думаю, что каждый, находясь на моём месте, не проигнорировал данную ситуацию и оказал бы помощь".

КОНТЕКСТ. Спасение на Пасху! В деревне под Слуцком Дмитрий Семибратов спас ребёнка от удушья (видео спасения и рассказ инспектора Слуцкой ГАИ). Оказалось, что сотрудник ГАИ спас девочку буквально за день до её дня рождения. 20 апреля Софии исполнилось 11 лет. За героический поступок руководство УВД Минского облисполкома его наградило. 1 декабря «за решительные и умелые действия при спасении человеческой жизни» Александр Лукашенко объявил благодарность инспектору ГАИ из Слуцка.