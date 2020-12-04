В Слуцке увеличивается количество зарегистрированных случаев COVID-19. Рост плавный, но снижения пока нет. В связи с этим актуальны все меры профилактики коронавируса.



Об этом «Кур'еру» сообщил Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района.

«Ситуация напряжённая и у нас, и у врачей, но пока она управляемая», — сказал Павел Кучко.

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Напомним, что Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой Слуцкой ЦРБ, рассказала «Кур'еру» об организации работы с жителями Слуцка.

«Мы анализируем нагрузку врачей и видим, что она возросла многократно. Если в обычное время врач общей практики за весь приём обслуживал 16−17 человек, то сейчас — от 40 до 60.

Увеличилось и количество вызовов на дом, особенно их много в понедельник и вторник. Нагрузка на выездах также возросла в 3−4 раза по сравнению с обычной. На одного доктора, бывает, приходится до 60 вызовов. Есть дни, когда медики заканчивают объезд больных только в 10 часов вечера», — сказала заведующая поликлиникой.

Позиция Минздрава не изменилась, и ведомство, как и прежде, не называет отдельных цифр уровня заболеваемости по районам.

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