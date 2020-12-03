Как немцы выиграли пари у маршала Жукова

Осень 1945 года. Находящийся в совет­ской зоне оккупации город Айзенах лежит в руинах. В результате бомбардировок разрушено более половины производ­ственных цехов леген­дарного Айзенахского автозавода, являвшегося опорой экономики города.

Впрочем, всё его оборудование было заранее демонтировано и хранилось в близле­жащей шахте. Правда, всё это надлежит вывезти в Советский Союз — в качестве репараций за ущерб, нанесённый экономике СССР во время войны.

Руководство и рабочие предприятия не могут думать ни о чём, кроме одного: как спасти завод, который кормил целый регион? Неожиданно рождается план, и он срабатывает. Подробности той истории рассказывает Маттиас Дот, бывший мэр Айзенаха, в ведении которого находится музей истории Айзенахского автозавода.

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Под угрозой закрытия

В годы войны Айзенахский автомобильный завод перепрофилировался на авиастроение и выпускал комплектующие и детали для самолётов. Сразу по окончании войны уцелевшие цеха в кратчайшие сроки привели в порядок, чтобы быстро перезапустить производство.

«Об автомобилях речь не шла. С мая 1945 года на заводе стали производить предметы домашнего обихода — кастрюли, вёдра для угля, тачки. Деньги от их продажи шли на расчистку территории предприя­тия от завалов — с тем, чтобы как можно быстрее доставить на прежнее место временно хранившееся в шахте заводское оборудование и вновь приступить к выпуску автомобилей», — рассказывает Маттиас Дот.

В конце лета 1945 года советская военная администрация в Германии принимает решение вывезти Айзенахский автозавод в СССР. Тем самым предприятие должно было разделить судьбу почти 3000 других немецких заводов, передислоцированных в Советский Союз.

Подарок со значением

И тогда руководство автозавода решилось на дерзкий шаг. Они отправились в штаб-квартиру советской военной администрации с подарком для маршала Жукова — новеньким BMW-321.

Подарок был со смыслом: вот, мол, уважаемый товарищ Жуков, мы готовы и можем производить для СССР автомобили. И Жуков, которому очень понравился лимузин, согласился остановить демонтаж завода, но при одном условии — если заводчане выпустят ещё пять аналогичных автомашин. Причём Жуков дал им неделю. Маршал мало верил в то, что айзенахцы справятся. Однако он ошибся.

Чтобы успеть собрать автомобили к сроку, люди трудились и днём, и ночью. Рабочих рук в Айзенахе хватало, а вот с запчас­тями были проблемы. Большинство постав­щиков находились в западной оккупаци­онной зоне. Тогда айзенахцы кинули клич во все близлежащие автомастерские. И запчасти нашлись.

По приказу «Маршала Победы»

«В результате свершилось чудо: в кратчайшие сроки пять великолепных лимузинов были готовы. Условия, в которых собирали автомобили, были настолько примитивными (постоянные перебои с электроэнергией, отсутствие угля для отопления), что иначе как герои­ческим это достижение не назовёшь», — говорит Маттиас Дот.

Маршал Жуков сдержал своё слово: 13 октября 1945 года он издал приказ № 93 о возобновлении производства на автозаводе в Айзе­нахе. Предприятие было спасено. Оно вошло в состав акционерного общества «Автовело», производившего для СССР автомобили BMW — «бимеры», как их называли в Советском Союзе.

После объединения Германии в 1991 году Айзенахский автозавод был закрыт, а год спустя в городе открылся новый автозавод — Opel.

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