Недавно мы отпраздновали очередную годовщину Великого Октября. Советский народ всегда очень торжественно отмечал юбилей этого события, но явления сегодняшнего дня заставляют меня по-иному взглянуть на события тех далёких дней.

Сегодняшние провластные идеологи утверждают, что всякая революция — это насилие, кровь, хаос, разруха, вакханалия. В Беларуси якобы тоже коварный Запад пытался совершить некую «цветную революцию» и вывел людей на улицы. Что вывело людей на улицы — это отдельная тема, но гостелепропаганда утверждает, что на улицы с протестами выходят бандиты, уголовники, наркоманы, проститутки. Выходит, что к ним относятся и исключённые из вузов студенты. А Лукашенко назвал их «мордоворотами и отморозками».

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Так если следовать за сегодняшними идеологами, то революцию в далёком октябре 1917 года совершили тоже «мордовороты и отморозки» во главе с Лениным.

Далее в 30-е годы произошла революция в Испании, и совершили её, следовательно, те же «отморозки». Но доблестный генерал Франко прекратил этот хаос и вакханалию, пойдя на Мадрид четырьмя колоннами в 1939 году. А в качестве 5-й колонны он использовал лазутчиков, шпионов, провокаторов, диверсантов.

Затем в 1959 году «отморозок» Фидель Кастро устроил на Кубе антиконституционный переворот, свергнув законную власть во главе с Ф. Батиста, развернул по стране произвол, вакханалию, хаос, разруху.

Люди пожилого возраста помнят, сколько высоких слов было сказано, сколько восторженных дифирамбов и акафистов сложено, сколько песен спето, сколько диссертаций защищено и учёных степеней присвоено в честь и на тему Великого Октября и других революций. И вдруг оказывается, что революция — это очень плохо. Так где же истина?

Впрочем, философы уже тысячи лет заняты поиском этой самой истины, но так её и не нашли, поэтому мне хочется назвать их пустозвонами и дармоедами.