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«Чем она сильнее, тем глубже могила для любви». Случчанка рассуждает на тему ревности и рассказывает, какой из её видов может быть у вас

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Достаточно долгое время я слушала множество споров и рассуждений на эту тему, но к собственному выводу решила подойти всё-таки грамотно. Изучив много материалов об этом неоднозначном чувстве, я поняла, что не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Оказывается, ревность делится на несколько видов, и я хочу с вами ими поделиться.

Пожалуй, я не знаю ни одного человека, кто бы не сталкивался с этим сложным чувством. Все мы с раннего возраста его «проходили».

Вспомните, когда учительница рассаживала в классе учеников и нас сажали не с тем человеком, с кем нам хотелось бы сидеть? Например, Катя очень хотела сидеть с Васей, а Васю посадили вместе с Юлей. Что делает Катя? Правильно, она злится на Юлю. И вот она — первая детская ревность. Вспомните, когда мама уделяет больше внимания вашему маленькому брату или сестре. Что вы делаете? Правильно, вы злитесь не на маму, вы злитесь на второго ребёнка в семье. Это тоже ревность с раннего возраста.

Дальше люди взрослеют и ревность вместе с ними. Первые отношения… И вот как раз на этом моменте корень зла даёт о себе знать в самых разнообразных видах.

1. Превентивная ревность

Один из партнёров старается всячески предотвратить потенциальную измену методом запретов и ограничений. Контроль телефона, отчёт за каждую лишнюю минуту отсутствия, беспочвенные обвинения и паранойя.

Это чревато тем, что очень часто, устав от этого прессинга, у человека срабатывает обратная психология, и он начинает искать реальный повод для ревности своего партнёра.

2. Реактивная ревность

Самый простой вид ревности, основанный на реальной измене партнёра, — предательство. Сопровождается это чувство обидой и злостью. Какой исход таких отношений, предсказать сложно. Всё зависит только от прощения и принятия этого факта тем, кому изменили. Пожалуй, это классика.

3. Ретроактивная ревность

Название говорит само за себя — партнёр испытывает чувство ревности к бывшей/-ему возлюбленной/-ому. Упрёки, сравнение, неловкие вопросы о предыдущем партнёре. Этот вид ревности опасен тем, что плохо сказывается не только на партнёре, но и на самом ревнивце/ревнивице.

4. Тревожная ревность

На мой взгляд, самая безобидная ревность, когда партнёр от собственной неуверенности в себе начинает волноваться, что ему могут изменить.

В некоторых случаях можно предсказать поведение партнёра. В моей практике на счету есть парочка семей, где один из супругов совершенно не поднимал тему измен и ревности, а другой изо дня в день кричал о том, что измены — это грязно и «грош цена таким».

К сожалению, подобное поведение, я считаю, работает больше как метод убеждения самого себя. Ведь второй партнёр в этом был по-настоящему уверен, и ему не надо было об этом каждый день повторять. Работает метод поговорки «Кто громче всех кричит „Держи вора!“ — вор».

***

Смириться и жить с ревностью, лечить или не лечить отношения — дело каждого. Но хочется посоветовать: если вы хоть в одном пункте узнали себя, то вам стоит провести над собой работу. Ревность — это не признак любви, не стоит этим гордиться. Чем сильнее ревность, тем глубже могила для любви.

Марина М.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com.

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