«Все хотят качественную продукцию». Как производят лён на модернизированном заводе в Слуцке

На Слуцком льнозаводе несколько лет назад провели самую масштабную модернизацию. На его территории построили новый цех, установили современное оборудование. На предприятии побывал телеканал СТВ.

Вячеслав Мирончик, главный инженер Слуцкого льнозавода: Бельгийская линия поставлена в 2014 году, перед нами линия длинного волокна, чуть дальше линия короткого волокна.

Вадим Смоляк, корреспондент: Может быть, можем сравнить? У вас есть две линии, одна чуть постарше и эта, более новая. В чём их отличие?

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Вячеслав Мирончик: Здесь больше пропускная способность. Всё современно, всё модернизировано, меньше человеческого фактора.

Вадим Смоляк: Во сколько, в два раза примерно? По конечному качеству тоже есть разница?

Вячеслав Мирончик: Всё зависит от льнотресты.

В смену через линию проходит от 8 до 12 тонн льнотресты. Чтобы было понятнее, один рулон весит около 200 килограммов.

Павел Заяц, мастер производственного цеха Слуцкого льнозавода: Эти рулоны закатили, дальше закатывается на разрезание самих ниток, где нитки разрезаются и подаются на линию. Там стоят люди, которые раскладывают сырьё определённым слоем, оно идёт по транспортёру дальше, делителями ещё лучше делят сырьё и потом уже подаётся на мялку. Там сырьё проминается и после этого подаётся в трепальные барабаны, получается само волокно.

Почти все процессы автоматизированы, поэтому на линии длиной около 100 метров работает всего несколько человек. Мария Базылевич — в самом начале этой цепочки, она податчик сырья, работа требует постоянной концентрации.

Мария Базылевич, податчик сырья производственного цеха Слуцкого льнозавода:

Наша задача — выложить ровно, чтобы они приняли хороший лён, всё. Стараемся подавать хорошо, ровно, чтобы не было комков, чтобы выходил чистый, хороший лён.

А вот Галина Михайловна эту цепочку замыкает. У неё самая ответственная миссия.

Галина Болько, оператор по съёмке льноволокна производственного цеха Слуцкого льнозавода: Я беру волокно, надо, чтобы оно было чистое у меня, чтобы не было недоработок. Я сняла его и вот так, на вес вижу, сколько здесь грамм, гроздь — 270 граммов.

Вадим Смоляк: Качество материала совершенно разное.

Вячеслав Мирончик: Да, качество разное. Все зависит от длины, цвета и крепости на разрыв. Волокно здесь отбирают, потом сортируют и уже отбирают по номерам. Чем выше номер, тем дороже волокно.

Вадим Смоляк: Куда такое волокно можно отправлять?

Вячеслав Мирончик: На экспорт, госзаказ, все хотят качественную продукцию, качественное сырьё для дальнейшей переработки.

Вадим Смоляк: Кстати, кроме длинного волокна здесь же, на предприятии, производят ещё и короткое волокно. Оно отличается совсем немного, используется примерно по тому же назначению и пользуется не менее большим спросом. После появления этой линии за несколько лет намного упростилась работа с этим коротким волокном, потому что раньше его приходилось прессовать вручную, а сейчас машина сама прессует и производит готовые рулоны с коротким волокном.

Короткое волокно покупает Китай, Россия, Польша. Семена экспортируют в Словению. Благодаря новой линии, льнотресту продавать можно полностью — до последнего миллиметра.

Вадим Смоляк: Это, наверное, одно из доказательств того, что производство действительно безотходное. Что это такое?

Вячеслав Мирончик: Это костробрикет, прессуется из костры без каких-либо добавок, просто пресс и костра.

Вадим Смоляк: Что потом с ним делать? Его реально много.

Вячеслав Мирончик: Его берут как для отопления, так и для выращивания грибов. Мы продаём населению и организациям. Также люди берут рассыпную костру. Последнее время, буквально месяца два, человек семь приехало, чтобы купить, подсыпать вместо утеплителя. Дорогой утеплитель почему-то не работает, все берут костру. Это экологически чистый продукт.

Вадим Смоляк: Экологический дешёвый вариант. Дёшево и сердито.

Предприятие устояло и перед пандемией. Сбыт продукции продолжается, хоть и не в таких объёмах, как хотелось бы. Но это временные трудности. На заводе уверены — с проблемами справятся достойно.

Вячеслав Мирончик: Самое главное — это люди, коллектив, чтобы всё работало, люди были здоровы.