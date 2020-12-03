Как оформить своё дело и начать зарабатывать, не нарушая законодательство, читателям «Кур'ера» объяснили специалисты налоговой инспекции по Слуцкому району.

Вначале статистика

По сравнению с прошлым годом количество самозанятых жителей региона увеличилось. Если за 9 месяцев 2019 года количество таких граждан составляло 615 человек, то сейчас — 702.

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На сегодняшний день в Слуцком районе 513 человек оформили своё дело по заявительному принципу (без оформления ИП) — они работают и платят единый налог. В Копыльском районе таких плательщиков 142 человека, в Стародорожском — 47.

В целом в бюджет от данной категории плательщиков поступило 71,7 тысячи рублей единого налога.

Кто может не регистрироваться ИП

Существуют виды деятельности, которые не относятся к предпринимательской. Это значит, что если человек решил заниматься такой деятельностью и зарабатывать, то он вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Перечень таких видов деятельности включён в статью 337 Налогового кодекса Республики Беларусь. Например, без регистрации ИП можно заниматься

репетиторством,

фотосъёмкой,

продажей котят и щенков,

выполнять отделочные работы,

оказывать парикмахерские и косметические услуги,

услуги по маникюру и педикюру.

В 2020 году налоговые инспекторы отмечают рост количества граждан, которые занялись такими видами деятельности, как

розничная торговля продукцией цветоводства и растениеводства, декоративными растениями, их семенами и рассадой;

производство одежды;

парикмахерские услуги;

репетиторские услуги;

услуги по ремонту швейных и трикотажных изделий.

Как открыть своё дело без ИП

Открыть своё дело можно в течение одного дня, обратившись с уведомлением в налоговый орган. В уведомлении следует указать вид деятельности, период и место его осуществления.

Уплата единого налога по утверждённым ставкам производится до начала осуществления деятельности.

Если человек достиг пенсионного возраста, или имеет группу инвалидности, или его семья имеет статус многодетной, ему предоставлена льгота в виде снижения на 20% ставки единого налога, а при наличии одновременно двух оснований — на 45%.

А если не платить единый налог?

Налоговыми органами проводятся проверки граждан, осуществляющих деятельность без уплаты единого налога. За 9 месяцев 2020 года инспекцией установлено 45 таких нарушений.

По результатам контрольных мероприятий виновными лицами доначислено единого налога на общую сумму 8,3 тысячи рублей, привлечено к административной ответственности за несвоевременную уплату единого налога два физических лица.

При выявлении налоговыми органами факта осуществления деятельности без уплаты единого налога возникает обязанность уплатить единый налог по действующей ставке. При повторном нарушении плательщик обязан будет произвести уплату единого налога, исчисленного налоговым органом с применением коэффициента 5.