«Особенные дети появляются на свет, чтобы мы не забывали, что такое помощь человеку». Готовы ли случчане принимать инвалидов на равных

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В этот день «Кур'ер» поговорил с Мариной Волоховой, которая работает в отделении дневного пребывания инвалидов при Слуцком центре социального обслуживания населения и ведёт занятия с особенными людьми в арт-студии «Креатив».

Марина Волохова в сфере соцобслуживания работает 20 лет, а непосредственно в отделении дневного пребывания — восемь. Она досконально знает своих подопечных, особенности работы с ними и проблемы, которые возникают у инвалидов в обществе.

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«Хочется, чтобы изменился взгляд на этих людей»

«Хорошо, что есть день, когда мы можем говорить о наших проблемах. Прежде всего хочется, чтобы изменился взгляд на этих людей, — говорит Марина Волохова. — Главная цель, которой мы добиваемся, — это инклюзия, то есть вовлечение людей с особенностями развития в общественную жизнь. Это большой труд и очень сложный процесс. Силами только специалистов, работающих с такими людьми, этого не сделать.

Мы хотим, чтобы они чувствовали себя людьми среди людей, а не белыми воронами. А здесь выход один — инвалиды должны быть равноправной частью общества. Чем чаще они появляются на улицах, в организациях, тем больше люди привыкают к ним, а они, в свою очередь, к окружающей жизни.

Случчане медленно, но начинают принимать людей с особенностями, изменения в восприятии есть, но пока незначительные.

«Они могут себя обслуживать, но им нужна помощь и наблюдение»

Отделение дневного пребывания инвалидов работает в разных направлениях. У нас 33 человека старше 18 лет — это инвалиды 1-й и 2-й группы с особенностями психофизического развития. Они могут себя обслуживать, но им нужна помощь и наблюдение. Мы развиваем навыки, умения, физическую и эмоциональную сферу. При выборе деятельности учитываем индивидуальные особенности и уровень развития каждого. С ними занимаются специалисты по социальной работе, инструктор по физической реабилитации, работают три кружка, трудовая мастерская, арт-студия.

Наши воспитанники прекрасно осваивают шитьё, техники работы пэчворк, оригами, скрапбукинг, декупаж, вязание, плетение, макраме. Множество поделок можно увидеть на выставках и приобрести их.

«Наши подопечные жаждут впечатлений»

Я провожу занятия в арт-студии «Креатив» и горжусь тем, что достигли мои артисты. Мы поём жестовые песни, для этого учим жестовый язык. Получаются красивые номера. За несколько лет занятий мои воспитанники растанцевались, и им это очень нравится. Мы пытаемся взаимодействовать с учреждениями культуры, с парком.

Наши подопечные, можно сказать, жаждут впечатлений — любят ходить на любые мероприятия, выставки. Самим выступать и получать аплодисменты публики — для них счастье. Мы выезжаем на фестивали, но это мероприятия для ограниченного круга, для людей с особенностями развития, обычно их устраивают социальные центры. А хотелось бы равного доступа для выступлений на разных площадках. Обособленность — это проблема. В этом направлении есть движение вперёд: в Слуцке в парке на День молодёжи мы танцуем и поём, в Доме культуры выступаем, правда, только на 3 декабря и на благотворительных концертах.

«Наша мечта — большая открытая сцена на городском празднике»

Наша мечта — большая открытая сцена на городском празднике. Хотелось, чтобы наши самодеятельные артисты выходили туда вместе со всеми. Это важно не только для них, но и для развития толерантности в обществе, признания равных прав любого человека.

Мне нравится работа, но было бы дополнительным стимулом, мотивацией, если бы она не заканчивалась в отделении, а было продолжение за его стенами.

Многие воспитанники могут жить полноценно, сами себя обеспечивать. Этим надо начинать заниматься с самого рождения. Когда в семье появляется особенный ребёнок, родители не должны выносить ему вердикт — инвалид, пенсия и всё. Мы работаем с ними и видим, что несложная работа им по силам. Может быть, на приобретение навыков уходит больше времени, но результат будет. Вот в Минске открылась инклюзивная кофейня, где директор с синдромом Дауна. К сожалению, пока таких примеров мало. Государство должно помочь в создании рабочих мест.

«Случчане могут научиться принимать особенных людей»

О том, что случчане могут научиться принимать особенных людей и жить вместе с ними, говорит один пример. Посетители нашего дневного отделения ходят обедать в столовую пятой школы, за что огромная благодарность директору. Первое время на них пристально смотрели, разглядывали, кривились, боялись. Сейчас нас принимают спокойно, не пугаются, не оборачиваются. Ребята, которые там учатся, здороваются, у кого-то даже появились приятели. Казалось бы, просто ходим обедать, но это очень важный шаг инклюзии.

Частые гости у нас — волонтёры братства Софии Слуцкой при Слуцко-Солигорской епархии. Приходят к нам, общаются. Приглашают и нас в костёл.

Мы двигаемся дальше и работаем над тем, чтобы детей с особенностями развития стали принимать в обычные кружки, клубы по интересам. Будем пробовать продвигать совместную деятельность, устанавливать более тесные отношения с Домом культуры.

Мне кажется, что особенные дети появляются на свет для того, чтобы наши сердца не были такие чёрствые и чтобы мы не забывали, что такое помощь человеку".